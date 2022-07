Filho de Gretchen mostra fotos do acidente de carro e faz agradecimento: "Nasci de novo"

Gabriel Miranda, filho da cantora Gretchen, mostrou o veículo completamente destruído e agradeceu por estar vivo

Gabriel Miranda usou as redes sociais para mostrar fotos do grave acidente de carro que sofreu na Bélgica.

Ao compartilhar as imagens em que o veículo aparece completamente destruído, o filho da cantora Gretchen (63) tranquilizou os fãs e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu após o ocorrido.

"Um milagre! Eu nasci de novo! Obrigado meu Deus por mais uma chance de viver, de ser uma pessoa melhor, um pai melhor. Estou vivo!", escreveu o músico na legenda da publicação.

Neste sábado, 17, Gretchen falou sobre o acidente do filho no Stories do Instagram. "Meu filho sofreu um acidente na Bélgica, voltando de um show. O carro dele capotou, deu perda total. Ele já está em casa, está bem, só sofreu algumas escoriações. A gente é uma família muito blindada e forte. Somos protegidos por Deus. Vou pedir para ele gravar um vídeo para meus seguidores que estão preocupados", disse ela.

Ela também pediu para o filho mandar um vídeo para tranquilizar os fãs. "Foi um susto. Carro é material, a gente consegue de novo. Importante é estar bem. Estou inteiro, tive alta e estou em repouso. Meu joelho está inchado e estou com alguns hematomas no corpo. Todos os envolvidos no acidente estão bem", disse Gabriel na gravação.

Confira as fotos do acidente de carro de Gabriel Miranda: