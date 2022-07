Gretchen tranquiliza os fãs após filho sofrer acidente de carro: "Ele ressurgiu das cinzas"

Nas redes sociais, Gretchen deu detalhes sobre o acidente de carro que o filho, Gabriel Miranda, sofreu na Bélgica

CARAS Digital Publicado em 16/07/2022, às 19h45

Neste sábado, 16, Gretchen(63) usou as redes sociais para falar sobre o acidente de carro que seu filho, Gabriel Miranda, sofreu na Bélgica.

Através do Stories do Instagram, a cantora deu detalhes do ocorrido e tranquilizou os fãs ao contar que o herdeiro está bem após o susto.

"Meu filho sofreu um acidente na Bélgica, voltando de um show. O carro dele capotou, deu perda total. Ele já está em casa, está bem, só sofreu algumas escoriações. A gente é uma família muito blindada e forte. Somos protegidos por Deus. Vou pedir para ele gravar um vídeo para meus seguidores que estão preocupados", disse ela.

Gretchen ainda contou que daqui há 10 dias irá para a França, onde o filho mora. "Ele vai pegar um colo de mãe para melhorar esse sustão que ele passou. Se vocês verem a foto do carro... Ele é fênix. Ele ressurgiu das cinzas", completou ela.

Depois, a artista compartilhou um vídeo em que Gabriel fala sobre o acidente. "Foi um susto. Carro é material, a gente consegue de novo. Importante é estar bem. Estou inteiro, tive alta e estou em repouso. Meu joelho está inchado e estou com alguns hematomas no corpo. Todos os envolvidos no acidente estão bem", disse o rapaz.

Confira a publicação: