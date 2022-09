Gretchen mostra foto do marido antes das plásticas: ''Vou cuidar de você''

Cantora Gretchen usou foto do esposo, Esdras de Souza, antes das plásticas para se declarar e chamou a atenção

A cantora Gretchen (63) chamou a atenção ao usar um clique antigo do marido, o saxofonista Esdras de Souza, para se declarar. Isso porque, ela acabou mostrando como ele era antes das plásticas e do implante capilar, que naquele momento estava no início.

No registro, a Rainha do Rebolado apareceu de rosto colado com o esposo e aproveitou o episódio cheio de amor para fazer uma declaração bem forte.

"Há meses atrás eu postei essa foto e hoje eu repito ela aqui pra te fazer saber mais uma vez que: EU SEMPRE VOU TE PROTEGER DE PESSOAS QUE QUISEREM TE FAZER MAL. EU SEMPRE VOU CUIDAR DE VOCÊ COMO FAÇO TODOS OS DIAS. EU SEMPRE VOU TE ENCHER DE MIMOS PORQUE VOCÊ MERECE. E QUE NÃO VAI ADIANTAR NADA TENTAREM NOS DISTANCIAR, PORQUE SOMOS MUITO BLINDADOS", disparou.

E continuou. "Pessoas que passaram nas nossas vidas tiveram várias oportunidades de estarem ao nosso lado e viverem do nosso brilho. Porém ACABOU. Hoje ninguém mais vai conseguir USAR de nenhum de nós. Estamos juntos e unidos pra sempre. E Nossa Senhora de Nazaré está cuidando de cada passo que damos juntos. Te amo", declarou-se.

É bom lembrar que nas últimas semanas, Gretchen e Esdras de Souza passaram por novas cirurgias plásticas. Lipo HD e outros procedimentos foram feitos em seus corpos para ficarem com a aparência mais sequinha.

Gretchen choca ao mostrar sua aparência na juventude

Nos últimos dias, Gretchen entrou no clima de tbt na rede social e resgatou uma foto de quando era jovem. A Rainha do Rebolado chocou ao exibir suas aparência sem plásticas no rosto e sem preenchimento nos lábios.

Além das plásticas "normais", a cantora causou recentemente ao revelar que fez rejuvenescimento vaginal.

