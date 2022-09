De look combinado, Gretchen e o marido exibem resultado de plásticas: ''Maravilhosos''

Após plásticas, Gretchen e o marido exibiram silhueta impecável em look temático para Parada LGBTQIAP+ de Sete Lagoas

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 07h48

A cantora Gretchen (63) e o marido, Esdras de Souza, estão recuperados das cirurgias plásticas que fizeram nas últimas semanas e estão com tudo em seus shows. Neste domingo, 18, o casal se apresentou na Parada LGBTQIAP+ de Sete Lagoas e chamou a atenção ao surgir com um look combinando.

Usando peças coloridas temáticas para o evento, os artistas exibiram a nova silhueta na roupa justinha. Após se submeterem a uma lipo HD e outros procedimentos para ficar com o corpo torneado, os pombinhos deram um show de beleza nos cliques.

"E agora hora de trabalhar. Parada LGBTQIAP+ de Sete Lagoas. Esse look lindo assinado por @simoneabitbol traz a referência à bandeira. Bora povoooo. Vai ser lindooo. E com ele @esdrasdesouza trazendo um brilho maior pro nosso show", disse ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a cantora e o esposo de elogios. "Maravilhosos", admiraram os fãs. "Arrasaram muito", escreveram outros.

Na última semana, a Rainha do Rebolado e Esdras de Souza se apresentaram em Alter do Chão. No palco, ela roubou a cena ao aparecer com o bumbum e barriga pelados.

Ainda nos últimos dias, Gretchen renovou o bronzeado usando sutiã cirúrgico e rebateu críticas mais uma vez sobre seu umbigo. Nos vídeos, ela fez questão de mostrar que está sim com o "buraco" na barriga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen dá detalhes de rejuvenescimento na parte íntima

Após causar ao revelar que fez um procedimento também na parte íntima, a cantora Gretchen resolveu esclarecer a "cirurgia" e falar sobre o assunto em sua rede social nesta quinta-feira, 01, depois de receber várias perguntas de mulheres.

Nos stories de seu Instagram, a Rainha do Rebolado explicou que não fez uma cirurgia, mas sim um procedimento na vagina. "Primeiro não é uma cirurgia, apenas um preenchimento, é indolor porque a gente toma anestesia, o resultado é imediato, fica uns dias inchado, não fica dolorido, o resultado é super rápido", contou como é.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!