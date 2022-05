Gretchen dá close no bumbum e diz: 'Não é plástica'

Gretchen rebate comentários negativos sobre sua boa forma: 'Falem mal, mas falem de mim'

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 11h02 - Atualizado às 11h02

A cantora Gretchen (62) surpreendeu os internautas ao colocar seu bumbum para jogo na manhã desta segunda-feira, 23. Ela apareceu nos stories do Instagram com macacão justíssimo ao corpo e puxou o look para deixar à mostra suas curvas impecáveis. A atitude dela foi motivada pelos comentários negativos que recebeu após fotos de biquíni nas redes sociais.

A artista contou que os internautas a acusaram de usar filtros nas imagens. Então, ela decidiu aparecer na web sem filtros e colocar o corpão para jogo para mostrar que tudo é de verdade.

“Acabei de chegar da academia e fiz questão de fazer esse story porque tem gente dizendo que tudo meu aqui é filtro, bunda, perna... E agora, aqui, não tem como vocês se é filtro, né? É tudo verdadeiro! Não tem filtro, não. É mentira? Isso aqui é tratamento, treino, acabei de chegar da academia, fui levantar peso. Não existe plástica de perna. E, se tiver, eu faço! Mas não inventaram ainda e eu com certeza faria, por que não? A bunda não é filtro, tá aqui, verdadeira”, disse ela.

Então, Gretchen contou que se inspira na musa fitness Gracyanne Barbosa. “O meu foco é Gracyanne Barbosa, ela é o meu foco. Isso aqui é músculo, entendeu? Falem mal, mas falem de mim!”, declarou.

Por fim, a musa destacou sua beleza após passar dos 60 anos. “Domingo eu faço 63 anos, 63 de pura gostosura! Porque eu quero, eu me amo, eu me cuido! Tem coisa que não dá para fazer plástica, tem que ser vitamina, tratamento dolorido, não é fácil, não. Mas vale a pena? Vale a pena, tudo maravilhoso”, afirmou.

Gretchen exibe seu corpão em post na web: