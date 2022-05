De biquíni, Gretchen exibe suas curvas em ensaio na piscina

Gretchen esbanja sensualidade ao caprichar nas fotos de biquíni fio-dental em dia de sol

A cantora Gretchen (62) aproveitou a manhã de domingo para renovar o bronzeado na piscina de um clube em Belém, no Pará. Ela surgiu com biquíni estilo fio-dental e com estampa de oncinha em um novo ensaio fotográfico.

A musa surgiu em fotos de vários ângulos, que foram feitas pelo marido, Esdras de Souza. “Bom domingo, galera. Relaxando com meu marido amado”, disse ela na legenda.

Há pouco tempo, Gretchen comoveu os fãs ao relembrar que já sofreu agressões de um ex-marido. “Tinha que ser do jeito que ele queria, com a roupa que ele queria, não podia sair de casa de jeito nenhum. Quando ia para a faculdade, eu tinha uma escolta que me levava e buscava. Era desse jeito”, disse ela, e completou: “Depois que eu apanhava, ele ajoelhava, pedia desculpas”.

Gretchen surge em novo ensaio de biquíni: