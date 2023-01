Grazi Massafera posa de biquíni e rouba a cena com abdômen sarado: ''Um monumento''

Aos 40 anos, atriz Grazi Massafera surge de biquíni em viagem a Noronha e chama atenção pelo corpaço escultural

Dona de uma beleza estonteante, a atriz Grazi Massafera (40) roubou a cena nas redes sociais na noite de domingo, 08, com cliques naturais!

Ostentando suas curvas impecáveis, a artista, que viveu a personagem Débora, mãe de Chiara (Jade Picon) na novela Travessia, deixou os seguidores babando ao posar de biquíni durante viagem para Fernando de Noronha.

Nos cliques, publicados em sua conta oficial no Instagram, a famosa aparece sem maquiagem, usando um chapéu de palha e chamou atenção dos fãs pelo corpo sarado e o abdômen trincado.

"Legenda aí…", escreveu Massafera ao legendar a publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata e exaltaram sua beleza. "Que gataaaa", disse Angélica. "Musaa", falou Maisa Silva. "Maravilha maravilhosa", babou Leticia Spiller. "Bixa linda", se derreteu Juliette. "Você é um monumento", "Parece pintura", "A própria paisagem", "Deusa master", "Você é um espetáculo", enalteceram os admiradores.

Recentemente, Grazi mostrou que iniciou 2023 com muita disposição e focada nos treinos para manter o corpaço. A atriz mostrou suas curvas ao eleger um short curtinho na academia.

Confira as fotos de Grazi Massafera em Noronha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Grazi Massafera é flagrada no aeroporto com a filha

A atriz Grazi Massafera e a filha, Sofia – fruto do relacionamento com Cauã Reymond -, já estão de volta ao Rio de Janeiro após uma temporada de férias. Na quinta-feira, 05, as duas foram fotografadas enquanto desembarcavam em um aeroporto do Rio de Janeiro.

Com máscaras de proteção nos rostos, as duas exibiram os seus looks despojados. Grazi surgiu com um modelito básico, formado por calça jeans e regata branca. Enquanto isso, Sofia arrasou ao escolher um vestido verde com tênis branco. As duas passaram as festas de final de ano em Santa Catarina junto com outros integrantes da família.

