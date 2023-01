Grazi Massafera exibe bumbum redondinho em look coladinho na academia: "Teve!"

Aos 40 anos, Grazi Massafera mostrou suas curvas ao eleger short curtinho durante treino na academia

A atriz Grazi Massafera (40), resolveu começar o ano com pé na academia! Dona de um corpão de dar inveja, a loira elegeu um look coladinho que deixou em evidência seu bumbum redondinho.

No vídeo publicado no Instagram, a loira ostentou o shape escultural. Usando um short curtinho e top, a barriga sarada e as pernas torneadas ficaram em evidência.

Mostrando que os treinos estão fazendo efeito, a musa exibiu o seu físico em uma selfie na frente do espelho. "Teve", escreveu a artista na legenda do registro.

Ainda nos últimos dias, Grazi Massafera entrou no clima de tbt e compartilhou algumas fotos antigas ao lado da filha na web. “#tbt quero infinitamente colecionar momentos e sorrisos seus”, se declarou Grazi para a filha na legenda da postagem.

VEJA O STORY DE GRAZI MASSAFERA:

Foto: Divulgação / Instagram

Foto: Divulgação / Instagram

Grazi Massafera curte passeio no shopping com a filha Sofia

Recentemente, Grazi Massaferaaproveitou o dia para realizar um passeio com Sofia (10), fruto do antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond (42).

A dupla foi vista passeando e fazendo compras em um shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro. As duas ainda foram vistas andando e conversando com uma conhecida.