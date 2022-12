Grazi Massafera emociona ao compartilhar tbt de fotos com a filha Sofia

A atriz Grazi Massafera publicou um tbt relembrando momentos de viagem ao Pará ao lado da filha Sofia

Nesta quinta-feira, 15, Grazi Massafera (40) entrou no clima de tbt e compartilhou algumas fotos antigas em seu Instagram.

A atriz compartilhou imagens de uma viagem ao Pará que fez com a filha Sofia (10). Grazi e sua primogênita apareceriam lado a lado sentadas na praia.

Mãe e filha apareceriam cobertas com areia. A atriz que participou do primeiro capítulo da novela “Travessia” surgiu com um biquíni cinza, enquanto Sofia usava um maiô rosa.

“#tbt quero infinitamente colecionar momentos e sorrisos seus”, se declarou Grazi para a filha na legenda da postagem.

Nos comentários, os seguidores de Grazi adoraram as fotos e rasgaram elogios à dupla nos comentários! “Vidinhas”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “A melhor companhia de todas”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Dieta!

Na última quarta-feira, 14, Grazi anunciou em suas redes sociais que iniciou uma nova dieta, onde apenas ingeriu líquidos.

"Cheguei em casa e o corpo relaxou. Peguei uma gripe alérgica chatinha, já melhorei. Quase nunca fico doente. E não me privo de comer de tudo um pouco, mas o excesso de açúcar me fez mal, me inflamou", se justificou a atriz.