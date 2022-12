Grazi Massafera inicia dieta detox: "Hoje é tudo líquido"

A atriz Grazi Massafera disse que adora fazer limpeza no organismo

A atriz Grazi Massafera (40) contou que tem feito detox. Ela explicou que comeu muitos doces recentemente.

"Cheguei em casa há pouco tempo e tive um mês de intensas filmagens em Curitiba. Lá eu estava com freio solto, comendo tudo o que queria, doce demais e doce inflama! Resolvi fazer um detox", explicou.

Ela continuou: "Resultado, cheguei em casa e o corpo relaxou. Peguei uma gripe alérgica chatinha, já melhorei. Quase nunca fico doente. E não me privo de comer de tudo um pouco, mas o excesso de açúcar me fez mal, me inflamou".

Em seguida, ela mostrou a sua alimentação do dia: "Hoje é tudo líquido. Ai senhor dai-me força, mas eu vou", disparou.

Parte do detox de Grazi Massafera. Foto: Reprodução/Instagram

Grazi Massafera mostra lembrança especial que ganhou da filha: "Te amo!"

Grazi Massafera derretou os seguidores ao mostrar a lembrança especial que ganhou da filha Sofia, de 10 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o galã Cauã Reymond (42).

Nos stories de seu Instagram, a atriz compartilhou registros da cartinhas que recebeu da herdeira. Nas mensagens, a pequena escreveu: "Mamis, infelizmente eu já fui embora, então fiz essa cartinha para você ter um bom trabalho e eu te amo. Colhi essas flores para você, mas provavelmente elas já secarão. Te amo, te amo, te amo muito", para que a mãe lembrasse dela enquanto estivesse viajando.

Recentemente, Grazi viajou para realizar as gravações do filme Uma Família Feliz, em que viverá o par romântico do ator Reynaldo Gianecchini (49), e mostrou um objeto que ela sempre carrega para amenizar a saudade da filha, um bichinho de pelúcia.

"Amanhã seguimos com mais um dia intenso de filmagens. O gatinho ao lado foi Sofia que me garantiu que ajudaria a matar a saudades dela", explicou a atriz ao exibir o brinquedo.