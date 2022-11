Longe da filha, Grazi Massafera mostra mimo que ganhou de Sofia para amenizar saudade

Atriz Grazi Massafera compartilha truque da filha, Sofia, para matar a saudade durante gravações de novo filme

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 08h51

A atriz Grazi Massafera (40) usou as redes sociais para mostrar um truque que sua filha sugeriu para matar um pouquinho da saudade!

Viajando para as gravações do novo filme Uma Família Feliz, em que viverá par romântico do ator Reynaldo Gianecchini (49), a artista surgiu de pijama na web.

Nos Stories de seu Instagram, na noite de quarta-feira, 09, a famosa mostrou um presente que a herdeira, Sofia, fruto do relacionamento com o ator Cauã Reymond (42), deu para amenizar a falta, já que estão longes. A loira posou na cama ao lado de um bichinho de pelúcia.

"Boa noite! Amanhã seguimos com mais um dia intenso de filmagens. O gatinho ao lado foi Sofia que me garantiu que ajudaria a matar a saudades dela", disse Grazi Massafera na postagem.

Confira a foto de Grazi Massafera mostrando mimo que ganhou da filha para amenizar saudade:

Grazi Massafera pedala com macacão justinho no Rio

Grazi Massafera saiu para pedalar no último domingo, 06, no Rio de Janeiro, com direito à uniforme de ciclista e companhia de seu personal trainer. Em seu Instagram, a famosa divulgou alguns cliques de sua do dia lindo que estava fazendo e posou em seu macacão de ciclista muito estiloso.

A atriz usou um macacão coladinho de mangas compridas e shorts, com um decote de zíper em uma estampa de arco-íris e cor preta na parte inferior. O visual ainda contou com um tênis esportivo, meias esticadas em tom verde vibrante e um capacete preto para proteção. Na legenda, Grazi escreveu: "Das coisas que me fazem bem", com algumas imagens, incluindo uma foto dela junto ao seu personal trainer Chico Salgado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!