Grazi Massafera sai para pedalar com macacão justinho

A atriz Grazi Massafera passou o domingo pedalando com seu personal trainer

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 09h38

Grazi Massafera (40) saiu para pedalar no último domingo, 6, no Rio de Janeiro, com direito à uniforme de ciclista e companhia de seu personal trainer. Em seu Instagram, a famosa divulgou alguns cliques de sua do dia lindo que estava fazendo e posou em seu macacão de ciclista muito estiloso.

A atriz usou um macacão coladinho de mangas compridas e shorts, com um decote de zíper em uma estampa de arco-íris e cor preta na parte inferior. O visual ainda contou com um tênis esportivo, meias esticadas em tom verde vibrante e um capacete preto para proteção.

Na legenda, Grazi escreveu: "Das coisas que me fazem bem", com algumas imagens, incluindo uma foto dela junto ao seu personal trainer Chico Salgado.

Grazi Massafera exibe abdômen sarado em foto e Angélica se impressiona: ''Tanque''

A famosa pratica vários esportes e impressionou sua colega de treino, a apresentadora Angélica (48), ao mostrar sua barriga.

“Dona Massafera acabou de desenvolver um 'tanque' que só lava roupa limpa, nada de roupa suja por aqui!! A Angélica aprovou o tanque da amiga”, escreveu Chico, personal trainer das duas.