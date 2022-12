Grazi Massafera curte passeio no shopping com a filha Sofia

A atriz Grazi Massafera foi fotografada curtindo um passeio no shopping ao lado da filha Sofia, de 10 anos

Nesta quinta-feira, 22, Grazi Massafera (40) aproveitou o dia para realizar um passeio mãe e filha com Sofia (10).

A dupla foi vista passeando e fazendo compras em um shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro. As duas ainda foram vistas andando e conversando com uma conhecida.

A atriz estava esbanjando beleza e estilo ao usar um vestido vermelho com estampa florida, e Sofia estava confortável vestindo um suéter roxo e calça legging preta.

A menina Sofia é fruto do antigo relacionamento de Grazi com o ator Cauã Reymond (42), que se separaram em 2013.

TBT com a filha!

Recentemente, Grazi compartilhou em seu Instagram um TBT muito fofo relembrando uma viagem que fez ao Pará com Sofia.

#tbt quero infinitamente colecionar momentos e sorrisos seus”, se declarou Grazi para a filha na legenda da postagem.