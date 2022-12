Mariana Goldfarb é comparada com Grazi Massafera e rebate: ''Tenho a chance de ver sempre''

Modelo Mariana Goldfarb responde internauta com alfinetada após ser comparada com a ex de Cauã Reymond, a atriz Grazi Massafera

A modelo Mariana Goldfarb (32) fez questão de responder uma internauta que quis causar nas redes sociais ao compará-la com a atriz Grazi Massafera (40).

Na noite de terça-feira, 20, a atual esposa do ator Cauã Reymond (42), abriu uma caixinha de perguntas nos stories de seu Instagram para bater um papo com os fãs, e recebeu uma provocação de um de seus seguidores.

"O cabelo da Grazi é mais bonito que o seu", escreveu a pessoa, citando Grazi, que foi casada com Cauã de 2007 a 2013 e com quem tem uma filha, Sofia, de 10 anos.

No entanto, Mariana mostrou que não gosta de criar rivalidade feminina e que sua relação com a atriz é de muita maturidade. "Ai, também acho! O cabelo dela é lindo! Sabe o que é lindo, lindo? E assim, eu tenho a chance, a oportunidade de ver pessoalmente sempre e é aquele cabelo, mesmo", respondeu a influenciadora. "Olha eu queria ter esse cabelo, mas não tenho. Mas é bonito viu? Ô cabelo bonito!", completou Mari, que mencionou Grazi na publicação.

Outra internauta chamou Goldfarb de arrogante e ela disparou: "Isso não me parece uma pergunta, né? Isso eu acho que você está afirmando, então se você já tem essa certeza sobre mim, eu acho que eu vou deixar. Eu vou deixar, está bom? Se quiser, depois eu passo no telefone na minha terapeuta para você conversar com ela, tá? Beijo."

