De biquíni branco cavado, Mariana Goldfarb esbanja beleza natural e corpaço na praia: ''Deusa''

A modelo Mariana Goldfarb (32) chamou atenção dos seguidores na manhã desta sexta-feira, 16, ao publicar cliques ousados nas redes sociais!

Em seu feed no Instagram, a esposa do ator Cauã Reymond (42) surgiu usando apenas um biquíni branco nas fotos publicadas em que aparece em uma praia.

Exibindo sua beleza natural, a influenciadora digital elevou a temperatura na web nos cliques sensuais. Em uma das imagens, ela aparece sentada na areia com as mãos para trás e os cabelos soltos ao vento.

De biquíni cavado, estilo fio-dental, a famosa ostentou seu corpaço escultural. Na outra foto, Mari surgiu deitada, deixando à mostra suas tatuagens nas costas. Com uma viradinha para olhar para a câmera, ela empinou o bumbum e caprichou no carão.

"Sexta", escreveu Mariana Goldfarb na legenda, arrancando chuva de elogios dos seguidores, que enalteceram a beleza da gata.

"Que corpo é esse Brasil!!!!", "Deusa maior", "Gataaaa. Luz por dentro e por fora", "Que isso", Lindaaa", "Gostosa", "Para de ser maravilhosa Mariana!!", "Perfeita, musa, diva", disseram os fãs.

O ator Cauã Reymond usou suas redes sociais para compartilhar registros de sua viagem recente com a esposa, a modelo Mariana Goldfarb. O casal passou os últimos dias na Indonésia e tem exibido cada detalhe do passeio.

No Instagram, o ator mostrou cenários paradisíacos. "Que viagem", legendou Cauã na publicação. Cauã Reymond e Mariana Goldfarb tranquilizaram os fãs, amigos e familiares recentemente, por meio dos stories de seus perfis no Instagram, após terem ficado sem sinal de internet e telefone na Indonésia, devido a um terremoto que atingiu o país durante a viagem do casal.

