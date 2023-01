Grazi Massafera é flagrada no aeroporto com a filha, Sofia

Grazi Massafera e a filha, Sofia, voltam ao Rio de Janeiro após viagem juntas

A atriz Grazi Massafera e a filha, Sofia – fruto do relacionamento com Cauã Reymond -, já estão de volta ao Rio de Janeiro após uma temporada de férias. Nesta quinta-feira, 5, as duas foram fotografadas enquanto desembarcavam em um aeroporto do Rio de Janeiro.

Com máscaras de proteção nos rostos, as duas exibiram os seus looks despojados. Grazi surgiu com um modelito básico, formado por calça jeans e regata branca. Enquanto isso, Sofia arrasou ao escolher um vestido verde com tênis branco.

As duas passaram as festas de final de ano em Santa Catarina junto com outros integrantes da família.

Fotos: Vitor Pereira / AgNews

TBT com a filha!

Recentemente, Grazi compartilhou em seu Instagram um TBT muito fofo relembrando uma viagem que fez ao Pará com Sofia.

#tbt quero infinitamente colecionar momentos e sorrisos seus”, se declarou Grazi para a filha na legenda da postagem.