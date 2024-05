Grazi Massafera esbanja beleza natural em rara aparição na praia

Sempre deslumbrante! Grazi Massafera ostenta beleza natural e impressiona ao fazer rara aparição em público em praia no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 24, Grazi Massafera surpreendeu ao fazer uma rara aparição em público na praia de Grumari, no Rio de Janeiro. Sempre deslumbrante, a atriz esbanjou sua beleza natural enquanto aproveitava um banho de mar e curtia o dia em meio às gravações de uma campanha publicitária na região.

Entre os registros, que foram feitos por fotógrafos presentes no local, Grazi apareceu desfilando pela orla da praia usando apenas um body e uma calça mais soltinha na cor nude. Mesmo produzida para as câmeras, a atriz apareceu com uma maquiagem leve e deixou o cabelo solto dando um toque natural ao seu visual.

Ao lado da equipe, Massafera desfilou bastante e fez várias poses enquanto ainda estava com o corpo seco. Em seguida, a atriz se jogou nas águas de roupa e tudo. A loira fez vários takes mergulhando de cabeça e ‘brincando’ com o mar. Durante as gravações, ela parecia se divertir bastante e exibiu toda a sua beleza para as câmeras.

Vale lembrar que Grazi costuma ser mais discreta e raramente faz aparições públicas. Inclusive, recentemente, a mãe de Sofia, fruto de seu antigo relacionamento com Cauã Reymond, surpreendeu ao fazer algumas revelações sobre a sua vida pessoal no Podcast da Foquinha. A famosa comentou que sua intimidade não é tão interessante quanto imaginam, mas surpreendeu ao dar alguns detalhes.

Segundo a ex-BBB, ela leva uma rotina calma e se tiver namorando ela conta, porém nada demais do que imaginam por aí: "À noite eu quero dormir ou fazer coisinhas. Tenho minha libido lá em cima, sou mulher, sou sadia, estou na idade da loba. Daqui a pouco vem a menopausa, então deixa eu aproveitar”, disse a famosa, que afirma estar solteira.

Ex-BBB gerou polêmica após afirmar querer ser ‘nova Grazi Massafera’:

Fora do Big Brother Brasil 24, Alane revelou seus próximos passos profissionais e compartilhou que gostaria de ser a ‘nova Grazi Massafera’. No entanto, Tatá Werneck não deixou a declaração passar em branco e usou as redes sociais para aconselhar a ex-sister a seguir seu próprio caminho fora do reality show da Globo.

Tudo começou depois que Alane contou quem eram suas principais referências fora do confinamento. Em entrevista ao Lucas Pasin, do Splash, a bailarina revelou seus planos para o futuro: “Obviamente quero ser a nova Grazi (Massafera). É inegável que ela é uma das minhas grandes inspirações”, a ex-sister opinou e ganhou uma resposta da humorista.