Grazi Massafera faz revelações sobre intimidade: 'Idade da loba'

Loba? Grazi Massafera faz revelações sobre vida íntima e entrega que está com o desejo lá em cima; atriz comentou como está sua libido

A atriz Grazi Massafera fez algumas revelações sobre a sua vida pessoal ao participar do Podcast da Foquinha. A famosa comentou que sua intimidade não é tão interessante quanto imaginam, mas surpreendeu ao dar alguns detalhes sobre isso.

Segundo a ex-BBB, ela leva uma rotina calma e se tiver namorando ela conta, porém nada demais do que imaginam por aí. “À noite eu quero dormir ou fazer coisinhas. Tenho minha libido lá em cima, sou mulher, sou sadia, estou na idade da loba. Daqui a pouco vem a menopausa, então deixa eu aproveitar”, disse.

Grazi Massafera ainda falou outros detalhes: "Minha vida não é interessante. Talvez por isso eu tenha investido na vida de atriz. Para viver coisas interessantes. Eu sou do dia, amo malhar, sou do esporte. Se tiver namorando eu falo, se não é só coisinha. Deixa eu coisar".

A atriz brincou sobre como a imprensa retrata as coisas e não se mostrou preocupada. "Ninguém é obrigado a saber da minha vida e eu não sou obrigada a falar. Não quero agradar ninguém. Se gostar, ótimo. Se não, tchau e obrigada. Quando eu quero, eu falo. Eu faço fofoca de mim mesma. Não me levo tão a sério a ponto de ter que me esconder", declarou.

Grazi Massafera abre sobre vida pós-maternidade

Após o nascimento de sua filha Sofia, Grazi Massafera passou a enxergar a vida com outros olhos. Em entrevista à Quem divulgada nesta segunda-feira, 1, a atriz falou abertamente sobre a transformação que a maternidade lhe trouxe. A pequena, de 11 anos, é fruto de seu casamento com Cauã Reymond.

"A gente vira uma leoa assim que o filho nasce. A gente é bicho. Eu achava que não conseguiria fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas posso estar aqui falando com você e se ela (Sofia) passar engatinhando, a visão periférica vai para ela", iniciou Grazi.

A atriz também descreveu sua experiência com a maternidade. "É lindo, mas é perturbador. Não durmo mais como eu dormia. Qualquer barulhinho eu acordo. É a dor e a delícia. Sou canceriana, mãe pegajosa, quero abraçar e beijar." Veja mais aqui.