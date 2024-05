Tatá Werneck alfineta após Alane revelar desejo de ser a ‘nova Grazi Massafera’

Nova Grazi Massafera? Tatá Werneck joga a real e aconselha Alane a seguir seu próprio caminho após comparação; entenda a polêmica

Fora do Big Brother Brasil 24, Alane revelou seus próximos passos profissionais e compartilhou que gostaria de ser a ‘nova Grazi Massafera’. No entanto, Tatá Werneck não deixou a declaração passar em branco e usou as redes sociais para aconselhar a ex-sister a seguir seu próprio caminho fora do reality show da Globo.

Tudo começou depois que Alane contou quem eram suas principais referências fora do confinamento. Em entrevista ao Lucas Pasin, do Splash, a bailarina, que também é atriz, revelou seus planos para o futuro: “Obviamente quero ser a nova Grazi (Massafera). É inegável que ela é uma das minhas grandes inspirações no programa”, opinou sobre a também ex-BBB.

Além de Grazi, Alane citou outra ex-sister: “Tanto ela, quanto a Juliette. A Juliette levou muito a cultura dela para o BBB, e esse também era o meu objetivo”, disse a paraense, que recebeu uma resposta de Tatá Werneck. Sincera, a humorista e atriz alfinetou com jeitinho e aconselhou a jovem a se tornar a ‘única Alane’ em um comentário nas redes sociais.

“Linda e maravilhosa! Vai brilhar muito! Mas não precisa ser a nova Grazi porque a Grazi está aí e está brilhando também. Pode ser a primeira Alane", disse a apresentadora, que recebeu uma resposta da bailarina: "Obrigada, Tata! Foi exatamente o que quis dizer. Grazi e tantas outras grandes atrizes são uma referência pra mim, assim como você”, apontou.

“Cada uma com sua trajetória. Sua maravilhosa!", disse Alane, que agradeceu o apontamento da veterana. Vale lembrar que a bailarina já está dando os primeiros passos desde sua saída do BBB 24. Apontada como uma das participantes queridinhas e mais promissoras do reality show, a paraense já fez publicidades para a Globo.

“Gente, fui convidada pela TV Globo para conhecer o Gexperience, ele chegou em Fortaleza e claro que eu fui conhecer essa experiência imersiva no universo que o Brasil ama. São vários cenários que a gente só via na telinha e agora podemos estar dentro deles. Juro que vocês não vão se arrepender de visitar”, escreveu ela na publicação.

Com quase 5 milhões de seguidores no Instagram, Alane é uma das sisters do BBB 24 que mais conquistaram fãs ao longo da temporada e também após a eliminação. A fama conquistada pela atriz e bailarina foi tanta, que ela conseguiu assinar contrato com a BPBCom, empresa que agencia a carreira de nomes como Anitta e Juliette.

