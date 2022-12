Grazi Massafera compartilha foto de biquíni e ganha elogios: "tão linda"

A atriz Grazi Massafera começou o dia com uma foto maravilhosa

A atriz Grazi Massafera (40) apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira, 02, e recebeu elogios de amigos famosos após compartilhar uma foto com biquíni.

"Muito linda… e nem é um avatar", disse David Brazil (53). "Maravilhosa", escreveu Giovanna Lancellotti (29). "Linda", comentou Vanessa Giácomo (39).

Grazi Massafera se diz sem contatinhos e conta lugar proibido que já se relacionou

A atriz Grazi Massafera abriu o coração e falou sobre autoestima e sexo. No momento, a loira está solteira e se diz "sem contatinhos".

Ela comentou, no podcast 'Jojo meia nove', com apresentação de Jojo Todynho, que a imagem de mulher bonita e desejada, meio intocável, vem sendo difícil de lidar: "Acho que agora estou ficando um pouco incomodada. Posso estar errada no que vou dizer, mas parece que está causando um certo medo, um receio de aproximação. Eu sou só uma mulher. Eu estou sentindo uma coisa estranha aí. O povo acha que estou cheia de contatinhos (se mostra triste)".

Massafera comentou o crescimento de poder, autoestima e autonomia que as mulheres vem ganhando: "Acho que estamos nos apropriando muito da nossa feminilidade e do nosso poder. E os homens estão começando a revisitar o seu lugar do masculino. Isso deve causar uma certa insegurança. Porque tudo o que é novo e recente causa. É um processo maneiro que está acontecendo".

Sobre as investidas, a loira que atuou na última novela das nove 'Travessia' afirma que também tem atitude: "Eu gosto de chegar. Não tem regra. Depende. Mas geralmente eu gosto. Mas também gosto (quando chegam). É bom para o ego, para a vaidade".

A musa ainda contou que gosta das relações sexuais "mais selvagens" com puxão de cabelo e "tapa na raba". Ela também revelou que já fez sexo no avião e que gosta do "proibido".