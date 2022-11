Grávida, Viviane Araújo surge deslumbrante em ensaio: ''Momentos lindos''

Atriz Viviane Araújo encantou ao surgir deslumbrante em fotos de ensaio da gravidez de Joaquim

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 13h05

A atriz Viviane Araújo (47) encantou ao relembrar um momento muito especial de sua vida: a gravidez de Joaquim. Nesta sexta-feira, 11, a famosa exibiu em um vídeo o álbum do ensaio gestante que fez quando estava com um barrigão e chamou a atenção.

Ao folhear o livro, a musa de Carnaval revelo registros belíssimos e impressionou com tanta beleza. Toda produzida e usando looks com o abdômen à mostra, a famosa posou deslumbrante para o fotógrafo.

"Momentos lindos da minha gestação eternizados por @nilacostaphotography@kodakprofessional@kodakprofessionalbr@profoxlab. Obrigada pelo carinho", disse a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas logo encheram a esposa de Guilherme Militão de elogios. "Lindas fotos", admiraram os fãs. "Deusa é deusa", falaram outros sobre a musa.

Veja as fotos de Viviane Araújo grávida de Joaquim:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo se derrete ao mostrar o marido com o filho sorrindo

Nesta sexta-feira, 11, Viviane Araújo deixou os internautas babando com um clique fofíssimo de seu filho, Joaquim, ao lado do pai, Guilherme Militão. Sorrindo, o garoto roubou a cena e impressionou coma forte semelhança com o pai.

"Sem estruturas pra essa foto. Eu olhando pra ela realmente entendo o verdadeiro significado da palavra AMOR!", derreteu-se a famosa ao admirar o momento de seus amores.

Nos comentários da publicação, os internautas também ficaram babando com o clique fofo e viram a semelhança do garoto com Guilherme. "A cara do pai", disseram os seguidores. "Idênticos", falaram outros.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!