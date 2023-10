Grávida, Fernanda Paes Leme exibe a barriguinha discreta

Tá crescendo! Barriga de grávida de Fernanda Paes Leme rouba a cena em novo look da atriz

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme chamou a atenção em sua primeira aparição pública após anunciar que está grávida. A estrela apareceu com a barriga discreta à mostra ao conferir o show Tardezinha, de Thiaguinho, na cidade de São Paulo neste sábado, 21.

A artista foi fotografada ao chegar ao evento e ostentou sua barriga de grávida. Para o grande dia, ela usou um look descontraído, composto por calça jeans larguinha, top cropped branco e jaqueta de couro.

Fernanda será mamãe pela primeira vez. Ela espera o nascimento de uma menina, que é fruto do noivado com Victor Sampaio.

Vale lembrar que o casal enfrentou alguns desafios até a gestação do primogênito. Juntos desde janeiro de 2021, a artista passou por um período traumático desde que sofreu um aborto espontâneo no final do mesmo ano. Em meados de 2023, Fernanda chegou a revelar que iniciou o processo de congelamento de óvulos, antes de anunciar a gestação do pequeno.

Fotos: Eduardo Martins e Leo Franco / AgNews

Saiba como Fernanda Paes Leme anunciou a gravidez

Nesta quinta-feira, 12, Fernanda Paes Leme surpreendeu a todos ao anunciar em seu Instagram que está grávida de seu primeiro bebê! A atriz surgiu ao lado do noivo Victor Sampaio para revelar a novidade para seus seguidores.

Com um macacão dourado, a apresentadora do podcast “Quem Pode, Pod” surgiu com as mãos na barriga e ao lado do noivo, que vestia um look all black. Ainda para as fotos feitas por Guilherme Nabhan, o casal surgiu com o cachorro da família e com o ultrassom do bebê que está por vir.

“Estamos grávidos. Apresento a vocês nossa familinha. Nos últimos 3 meses refletindo, viajando e sonhando com o futuro que a vida reserva pra gente. Seja o que for, vamos juntos, ter uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa com vocês nesse dia tão especial. Com amor, muito amor. Nós 4”, escreveu a atriz na legenda da postagem.