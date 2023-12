Gracyanne Barbosa choca ao mostrar tamanho de suas curvas: 'Absurda'

Com fotos na praia, Gracyanne Barbosa choca ao revelar como estão suas curvas; tamanho dos músculos e definição chamaram a atenção

A musa fitness Gracyanne Barbosa impressionou ao mostrar seu corpo sarado em fotos na praia. Nesta quinta-feira, 21, a esposa do cantor Belo entrou no clima de tbt e resgatou registros de quando viajaram.

Nos cliques, a artista apareceu fazendo poses em cima da pedra e roubou a cena no cenário paradisíaco com suas curvas mega musculosas. Vestindo um biquíni de cores neon, Gracyanne Barbsoa se destacou com seu corpaço todo desenhado.

"#TBT desse lugar lindo, incrível e especial. Vocês também veem foto, bate saudade e querem voltar?", disse ela na legenda. Nos comentários, os seguidores ficaram impactados com o físico da famosa. "O corpo dos sonhos", admiraram. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa lamentou a morte de um de seus cachorros. A esposa do cantor ficou bastante impactada com a perda, ela era muito próxima do pet e o considerava um filho. "Está sendo muito difícil lidar com mais uma perda, para nós um filho, um amigão, um companheiro e agora uma saudade absurdaaaa! Ele teve uma parada cardiaca, a equipe veterinária tentou de tudo mas infelizmente ele se foi. Obrigada pelo carinho de sempre, sabemos o quanto ele foi amado por todos", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Fotos explícitas de Gracyanne Barbosa geram polêmica

Sempre causando, a musa Gracyanne Barbosa voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. É que a esposa de Belo resolveu compartilhar uma série de fotos bem explícitas, o que gerou muitos comentários.

Nas fotos, a musa fitness surgiu encostada em uma árvore abrindo as pernas e mostrando sua flexibilidade. "Aquele sunday Bumday diferentão como eu", brincou ela na legenda das fotos.

Só que seguidores se dividiram ao verem os cliques . Muitos consideram os cliques impróprios e criticaram duramente a musa fitness por expor detalhes bem íntimos de seu corpo. Ela sofreu com a língua ferrenha dos seguidores.

"O que passa na cabeça de uma mulher, ficar com as pernas aberta com um árvore no meio no Instagram??? Por que?? Pra que??? Juro que não entendo", criticou um. "Se vocês falarem que isso é bonito, estão mentindo", disparou outro. "Eu fico na dúvida se esse body não machuca! Flexibilidade de milhões", disparou outro.