Graciele Lacerda exibe corpaço torneado em look colado brilhante e arrasa: ''Maravilhosa''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, apostou em conjuntinho brilhante diferente e roubou a cena

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 07h31

A musa fitness Graciele Lacerda (41) roubou a cena com mais um look nada discreto para acompanhar Zezé Di Camargo (60) no final de semana. Neste domingo, 18, ela mostrou cliques tirados na noite anterior e chamou a atenção com a roupa escolhida para momento.

Usando um conjuntinho todo brilhante, de cor preta e prata, a influenciadora exibiu seu corpaço torneado na peça justinha e arrasou. Nos pés, ela elegeu sandálias brilhantes e surgiu nas mãos com uma bolsinha preta.

"Ontem eu estava assim e hoje estou do jeito que amo. O que vocês preferem?", disse Graciele Lacerda na legenda da publicação.

Nos comentários dos cliques, os internautas logo admiraram a beleza e estilo da musa fitness. "Está maravilhosa", escreveram. "Linda de todo jeito", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda escandalizou ao dispensar o sutiã ao usar um vestido aberto na costas e bem decotado. A produção arrasadora também foi feita para acompanhar mais um show de Zezé Di Camargo.

Graciele Lacerda revela se tem direito no triplex onde mora com Zezé Di Camargo

Nos últimos dias, Graciele Lacerda abriu uma caixinha de perguntas em seus stories e foi questionada sobre ter direito no triplex luxuoso onde mora com Zezé Di Camargo em Alphaville, em São Paulo. Sincera, ela contou detalhes do financeiro e como funcionou a compra do imóvel milionário.

Tempos atrás, em entrevista ao jornalista Leo Dias, o cantor sertanejo comentou sobre sua relação financeira com amada, com quem pretende se casar em breve. Confiante e apaixonado, ele contou o que o fez acreditar sem dúvidas de que a influenciadora não teria interesse em seu dinheiro. Segundo ele, um pedido de contrato o fez pensar dessa maneira.

