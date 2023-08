Graciele Lacerda causa com look micro e maquiagem diferente: ''Eu mesma fiz''

Noiva de Zezé, Graciele Lacerda causa ao mostrar produção para show do amado

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, surpreendeu com mais um look para acompanhar o cantor em um show nos últimos dias. Neste domingo, 27, a influenciadora digital compartilhou cliques da produção para o evento no Ceará e impressionou com os detalhes.

Usando um vestido curtinho, todo brilhante, a musa fitness esbanjou suas curvas torneadas em grande estilo e chamou a atenção com a maquiagem delicada e bem iluminada que ela mesma fez para o momento.

"Antes de dormir vamos de look do show de ontem e com a Make que eu mesma fiz e amei.

PS: que show foi esse ontem, que energia!", disse Graciele Lacerda na legenda. Nos comentários, ela foi elogiada pelo visual. "Linda", admiraram. "Arrasou", aprovaram.

Juntos há 11 anos, Graciele Lacerda e Zezé pretendem se casar com um grande evento. Recentemente, a musa fitness chorou ao ser deixada pelo cantor pela primeira vez na fazenda sozinha. Ela ficou muito emocionada com a separação, já que está acostumada a acompanhá-lo na maioria dos shows.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda revela se viagem aos EUA foi bancada por Zezé

Nos últimos meses, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo curtiram uma viagem por Orlando, nos EUA, e a musa fitness foi questionada sobre quem estaria pagando por tudo: ela ou o amado. O que os seguidores esqueceram é que a influenciadora ganha seu dinheiro trabalhando com a rede social, o que o sertanejo já havia comentado que estaria até superando seu faturamento.

Ao ser questionada sobre o assunto, Graciele Lacerda explicou que todos que estão hospedados na casa ajudavam com os itens. "Sim, cada um vai lá e compra o que gosta e compra também pra todo mundo, é tudo dividido", falou.

Em seguida, a jornalista deixou as amigas responderem se ela estaria sendo bancada pelo noivo. "Não merecia nem resposta gente, basta vocês verem ela trabalhando o tempo inteiro no celular, não descansa um minuto, tá sempre trabalhando", contou a amiga.