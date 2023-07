Gloria Pires divide opiniões ao mostrar novo corte de cabelo

Usando lace na novela para Irene, Gloria Pires divide opiniões ao mostrar novo visual da vida real

A atriz Gloria Pires mostrou nesta sexta-feira, 21, que adotou um novo corte de cabelo. Em sua casa, ela recebeu o profissional para fazer a mudança em seus fios e exibiu o resultado em um vídeo. Por estar bem diferente de sua personagem em Terra e Paixão, Irene, ela dividiu opiniões.

Desde a pandemia, com o fechamento dos salões de beleza na época, a global resolveu parar de pintar o cabelo e assumiu seus fios brancos. Além disso, Gloria Pires adotou o corte curtinho e aproveitou o cabeleireiro para repicar ainda mais.

Muito satisfeita com o resultado, ela mostrou a praticidade do corte, que ficou no lugar sem precisar passar nenhum produto. "Sextou com mudança de visual! Ainda bem que a gente se diverte, né @marciomello?", disse ela na legenda.

Nos comentários, os seguidores dividiram opiniões. Muita gente disse gostar mais da atriz com os cabelos tingidos e longos como de sua personagem, que usa lace, uma espécie de peruca. "Olha, sinceramente; você é e sempre foi e será belíssima, mas esse cabelo branco envelheceu 30 anos mais", falaram. "Eu não gosto de cabelo branco. Você é tão linda, prefiro com o cabelo pintado", escreveram.

Na família, há quem queira que ela volte com os cabelos antigos. Em coletiva de imprensa a qual a CARAS Brasil esteve presente, a famosa disse que o filho, Bento Morais, tem feito protesto para que ela volte ao cabelão. Ela ainda confessou que talvez nunca mais retorne a tingir as madeixas.

"Cada vez mais curto, para protesto do meu filho, que quer eu deixe meu cabelo crescer, quer que eu volte a pintar o cabelo, aí ficamos em negociação", brincou a artista.

Climão! Gloria Pires dá alfinetada em repórter ao vivo no Mais Você

A atriz Gloria Pires deu o que falar nas redes sociais ao fazer uma rápida aparição no programa Mais Você, da Globo, na manhã desta segunda-feira, 17. Isso porque ela deu uma alfinetada no repórter Ivo Madoglio, que invadiu a gravação de uma cena da novela Terra e Paixão. A cena viralizou nas redes sociais por causa da 'bronca' dela no rapaz .

Durante o programa Mais Você, Ivo Madoglio foi visitar o estúdio de gravação da novela Terra e Paixão para falar com o ator Tony Ramos. Porém, ele viu que a cena ao lado estava em uma pausa e foi falar com Gloria Pires e Cauã Reymond.

No entanto, Pires demonstrou que não gostou de ser interrompida em sua concentração e alfinetou o repórter . “Não acabamos ainda. Estamos no meio de uma cena importantíssima, vocês têm que ajudar os coleguinhas, gente, porque a gente não tem botão”, disse ela ao vivo.

O repórter tentou se defender. “Estão mudando a câmera de posição”, afirmou ele. Mas a atriz rebateu: “A gente está ligado aqui, tem que ficar concentrado”. No estúdio do Mais Você, Ana Maria Braga viu o climão e reagiu: “Pois é. Vem pra cá, Ivo, deixa eles aí, vou fazer um intervalo comercial”.