Gloria Pires usa produto da cozinha para cuidar do cabelo branco: 'Excelente'

No ar na novela Terra e Paixão, Gloria Pires revela receita caseira de produto para cuidar do cabelo e usa item inesperado que geralmente é encontrado na cozinha

A atriz Gloria Pires, que está no ar na novela Terra e Paixão, da Globo, revelou uma receita caseira para cuidar do seu cabelo. Na novela, ela aparece usando uma peruca de fios longos e castanhos. Porém, na vida real, a artista usa o cabelo curto e grisalho. Por isso, ela contou que tem um truque para deixar os fios brancos ainda mais bonitos.

Em vídeos nas redes sociais, Gloria Pires contou que costuma borrifar uma mistura de água com vinagre orgânico nos fios e adora o efeito que dá nos cabelos. Além disso, ela dispensa o shampoo tradicional e prefere usar sabão de coco para lavar o cabelo no dia a ida.

“O bom e velho sabão de coco. O efeito é maravilhoso. O sabão de coco tira resíduos como poluição e produtos. Uso a mistura de vinagre com água, borrifa no cabelo todo, deixa agir um pouco e tira. Depois que eu lavo o cabelo, eu uso essa mistura no corpo todo”, disse ela.

Além disso, ela ensinou a fazer a mistura com vinagre. “Três colheres de sopa de vinagre orgânico, adicionar 500 ml de água, mistura e está pronto para uso. Essa maneira mais natural para mim tem sido excelente”, contou ela.

Além disso, Gloria Pires contou que também usa um desodorante mais natural. Ela não costuma usar desodorantes com alumínio e faz sua própria misturinha para proteger as axilas do mau odor. A artista faz uma mistura de leite de magnésia. Ela coloca 1/10 de leite de magnésia em um vidro borrifador e completa o restante com água. Mistura bem e já está pronto para o uso. No entanto, ela alertou para os fãs prestarem atenção se vão ter alguma reação ao produto. Caso tenha algum efeito indesejado, o uso deve ser suspenso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Gloria Pires celebra atuação com Tony Ramos

Trabalhando mais uma vez juntos, após viverem vários pares românticos em novelas e até no cinema, Gloria Pires e Tony Ramos fazem vilões em Terra e Paixão. A atriz celebrou a nova parceria e elogiou o colega de trabalho.

"Prazer estar novamente com esse parceirão, a gente tem se divertido muito, ralado muito, mas sempre um novo momento e um aprendizado constante. Além de ser um ator fantástico, esse colega, tão generoso, ele tem um senso de humor que é uma benção, ele vem com piadas brincadeiras, que levantam o astral de todo mundo e isso é maravilhoso, torna leve esse trabalho, que é muito prazeroso, que a gente ama fazer, mas que é fisicamente muito puxado", falou sobre a convivência.

Gloria Pires então acrescentou: "Tá sendo uma delícia compartilhar essas vilanias, essas maldades, ele se superando, muita gratidão por esse reencontro".