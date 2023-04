Giovanna Lancellotti surpreende a web pela semelhança com a mãe: ''Gêmeas?''

Atriz Giovanna Lancellotti publica fotos ao lado da mãe, Giuliana Lancellotti, nas gravações do 'Caldeirão' e encanta pela beleza

A atriz Giovanna Lancellotti (28) deixou os seguidores chocados nesta quarta-feira, 12, ao posar ao lado de sua mãe nas redes sociais!

Na sua conta no Instagram, a artista publicou registros em que aparece usando um look de renda todo pink, bem colado ao corpo, para gravações do programa Caldeirão com Mion, ao lado da matriarca da família, Giuliana Lancellotti. As duas chamaram atenção da web pela semelhança e beleza.

"De ontem com a mãe mais linda do mundo para o @caldeiraonaglobo. Aviso pra vocês quando for ao ar, mas já adianto que está HILÁRIOOOOO. Te amo @giulianalancellotti", escreveu Gio na legenda da postagem.

"Amo vocês demais", declarou Gabriel David, namorado de Giovanna, nos comentários. "Gêmeas?", "Vocês são muito iguais", "Perfeitas", "Tá no DNA, entendi", "É muita beleza juntaaaaa", "Simplesmente perfeitas", "Amo os áudios dela", disseram os fãs.

Giovanna está no elenco do filme O Lado Bom de Ser Traída, da Netflix, com uma personagem sensual. "[Esse filme] é uma pegada adulta, meio 50 Tons de Cinza", disse ela.

Giovanna Lancellotti com a mãe:

Giovanna Lancellotti exibe decoração luxuosa do seu apartamento

A atriz Giovanna Lancellotti caprichou na escolha da decoração do seu apartamento. Recentemente, a estrela abriu um álbum de fotos do seu lar para mostrar a finalizar a decoração dos espaços, incluindo a sala de estar, a área gourmet e seu quarto.

A musa escolheu uma decoração aconchegante e com direito a vários detalhes em madeira e palha, que estão presentes em vários cantinhos do local e promovem uma união dos espaços. No quarto, ela tem uma cabeceira de madeira e um adereço de palha no topo. Na sala de estar, ela escolheu um tapete com estampa geométrica e uma poltrona rosa com detalhes dourados. E, na área gourmet, ela conta com cadeiras altas com trançado de palha.

“Bom dia com TBT dessa lindeza que ficou meu apartamento. Não tem nada melhor que chegar em casa e se sentir em casa né? [risos]”, disse ela.

