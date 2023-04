Giovanna Lancellotti abraça personagem sensual em novo filme: 'Estilo 50 Tons de Cinza'

Em entrevista à CARAS Brasil, Giovanna Lancellotti falou sobre projeto para a Netflix

Prestes a completar 30 anos, a atriz Giovanna Lancellotti (29) não perde tempo quando o assunto é trabalho. Apesar de estar longe das novelas há alguns anos, ela prepara para o ano de 2023 dois filmes para a Netflix e se aventura com a experiência de fazer uma personagem sensual em O Lado Bom de Ser Traída. "[Esse filme] é uma pegada adulta, meio 50 Tons de Cinza."

Ela afirma que nunca tinha feito um trabalho mais sensual e que foi bastante desafiador, mesmo contando com todo o apoio da equipe e da preparadora de intimidade. Giovanna Lancellotti ainda diz que sempre teve o lado sexy , mas que isso ficava apenas para si, em sua intimidade, nunca tendo emprestado para algum personagem.

"Tenho cenas sensuais, foi difícil, mas foi feito da melhor forma que poderia ter sido, eu estava muito bem amparada. Claro que tem suas dificuldades, não é uma cena simples, mas foi tudo muito bem trabalhado. Esse filme estou ansiosa, deve sair no final do ano", completa ela, em conversa com a CARAS Brasil durante o evento de lançamento do reality Caravana das Drags (Amazon Prime Video).

Além deste filme, a artista também espera o lançamento da continuação do longa-metragem Ricos de Amor. Sucesso da Netflix, a comédia romântica brasileira ficou em primeiro lugar na lista dos mais assistidos em 70 países com seu lançamento, em 2020. O elenco contava com nomes como Bruna Griphao, Fernanda Paes Leme e Danilo Mesquita.

"O Ricos de Amor 2 foi gravado na Amazônia e deve chegar em junho, o mês dos namorados", diz Lancellotti. "Europeus me reconhecem do Ricos de Amor, é uma coisa impressionante. É uma comédia romântica brasileira, não segue o padrão norte-americano", completa ela, acrescentando que o filme é a primeira produção brasileira da Netflix a ter uma continuação.

A artista ainda comenta sobre estar afastada das novelas desde o ano de 2018, quando fez O Segundo Sol. "Gosto muito de fazer novela, é um projeto diferente e não descarto. Mas, são momentos diferentes da vida e tudo depende de uma personagem boa. Eu gosto de boas personagens e boas histórias, não sou muito seletiva para gêneros e veículos."

GIOVANNA LANCELLOTTI FALA SOBRE SUA RELAÇÃO COM O MUNDO DRAG

Ainda no evento de lançamento do reality show Caravana das Drags, comandado por Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi, a atriz ressaltou que passou a admirar mais de perto a arte Drag quando se mudou para o Rio de Janeiro e começou a frequentar shows de Drag Queens. Além disso, ela também disse que assiste a realities com as artistas, como Ru Paul's Drag Race.

"Assisto reality de Drags e comecei a ver shows de Drag no Buraco da Lacraia, no Rio. Vários atores de lá eu acabei trabalhando ao longo da carreira, e lá que me chamou a atenção para esses shows. Eu venho do interior, então na minha cidade não tem uma casa de shows para Drag Queens. Eu amei e achei muito artístico", completa ela.