Gabi Martins revela se voltou a fazer harmonização facial após críticas: 'Estrago'

Mudou muito? Gabi Martins abre o jogo e revela se passou por nova harmonização facial após receber críticas por supostas mudanças no rosto

No passado, Gabi Martins passou por uma mudança drástica em seu visual e teve o rosto transformado por uma harmonização facial. Pouco depois, a cantora admitiu ter exagerado nos procedimentos e decidiu remover as aplicações. Agora, ela respondeu às críticas sobre supostas mudanças em seu rosto e revelou se passou por uma nova harmonização facial.

Através de seu perfil no Instagram, Gabi abriu o jogo após receber um comentário de um seguidor em uma caixinha de perguntas: “Rosto quadrado na lateral e queixo muito pontudo, nítido que está fazendo harmonização no off, está estragando", disse o admirador, que ganhou uma resposta certeira da cantora e ex-participante do Big Brother Brasil.

"Gente, ele tem certeza que está falando de uma coisa que ele não sabe. Não faço harmonização no off, eu já fiz, vocês já viram o estrago que foi aquela vez, eu retirei tudo e não faço mais. Só faço botox hoje. Minha boca saiu tudo, tudo saiu. Eu tirei”, Gabi reforçou exibindo o rosto sem maquiagem e negando as especulações.

Vale lembrar que além de passar pela harmonização facial no passado, a cantora também fez lipoaspiração e implante de silicone. Na época, ela defendeu as mudanças: "Sempre me amei, mesmo antes da cirurgia plástica e de qualquer procedimento e, hoje, continuo me amando igual. Mas, como tive a possibilidade de mudar, eu quis fazer”, disse.

“Acho que cada mulher tem esse direito de fazer o que quiser com o corpo. Pode fazer, mas faz por ela, não pelos outros e não para se adequar a um padrão. Não vejo necessidade de mudar sempre, mas, se posso e tenho vontade, não vejo problema", completou a influenciadora digital, que acabou mudando de ideia e removendo o procedimento.

“Eu tinha retirado a boca, o queixo e agora o tempo se encarregou de tirar o resto, já que faz dois anos. Estou com o rosto mais natural mesmo. Estou feliz assim e me sentindo bem", disse.Fico feliz que vocês estão gostando também. O que importa é a pessoa se sinta bem. Se for para fazer harmonização que faça, mas não por pressão dos outros”, disse.

Gabi Martins celebra compra de mansão para sua mãe:

A ex-BBB e cantora Gabi Martins celebrou uma conquista pessoal com seus seguidores. Em suas redes sociais nesta segunda-feira, 6, a famosa contou que comprou uma mansão para sua mãe, Maíra Martins, e emocionou com linda declaração para sua família. Em seu perfil oficial do Instagram, a loira compartilhou um clique na área externa da mansão.

Emocionada, Gabi falou sobre essa grande conquista pessoal na legenda da publicação. "VENCEMOS MAMÃE!! Eu sou milionária e não estou falando dessa casa, estou falando da minha família! Em primeiro lugar, vou honrar vocês, cuidar de vocês, em segundo, vou construir os meus sonhos. Obrigada por serem um exemplo para mim", ela celebrou.