Gabi Martins confessa estar satisfeita sem harmonização facial: "Rosto natural"

A ex-BBB Gabi Martins aderiu ao procedimento famoso entre os influenciadores, mas agora quer uma vibe mais natural

A cantora Gabi Martins (26) afirmou que a harmonização facial que fez já tem começado a perder o efeito e celebrou a preferência das pessoas por seu "rosto natural".

Quando realizou o procedimento estético, Gabi chegou a ser criticada na web. A artista admitiu recentemente que se arrependeu de ter feito e disse que optou pela reversão.

"Minha harmonização saiu tudo já … muita gente tem gostado mais do meu rosto natural", escreveu Gabi em seu perfil no Twitter. Já no Instagram, Gabi mostrou o resultado da "desarmonização".

"Até o botox estou sem fazer. A olheira. Eu tinha retirado a boca, o queixo e agora o tempo se encarregou de tirar o resto, já que faz dois anos. Estou com o rosto mais natural mesmo. Estou feliz assim e me sentindo bem", disse.

"Fico feliz que vocês estão gostando também. O que importa é a pessoa se sinta bem. Se for para fazer harmonização que faça, mas não por pressão dos outros, mas por você mesma. Estou feliz, bem e é isso", ela complementou.

A harmonização facial se tornou um procedimento quase que comum entre os influenciadores digitais e já levantou muito debate sobre os padrões de beleza, a busca pelo "rosto simétrico" e saúde mental.

Gabi Martins levanta o biquíni e deixa marquinha perfeita à mostra

Gabi Martins deu um show de beleza na praia. A loira compartilhou fotos curtindo na areia e chamou a atenção com seu corpaço escultural.

Nos registros publicados pela ex-BBB, ela apareceu puxando seu biquíni rosa estiloso e impressionou ao exibir a marquinha perfeita de bronzeado.

"Rio, eu te amo", disse Gabi Martins ao aparecer deslumbrante aproveitando o dia em uma praia carioca com muito estilo.

Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram admirados com a beleza da famosa. "Musa do verão", escreveram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.