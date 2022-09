Gabi Lopes e Pocah exibem as curvas deslumbrantes em dia de sol

De biquíni fio-dental, Pocah mostra foto ousada com Gabi Lopes durante viagem para Punta Cana

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 17h25

A cantora Pocah compartilhou novas fotos de sua viagem para Punta Cana, na República Dominicana, junto com a amiga e influencer Gabi Lopes, que foi quem reuniu os amigos para celebrar seu aniversário. Nas redes sociais, a ex-BBB compartilhou fotos ousadas das duas com looks mínimos.

Em uma das fotos, elas apareceram usandos modelos de biquíni fio-dental em um dia de sol e deixaram à mostra as curvas impecáveis, com destaque para o bumbum sarado.

Na legenda, Pocah celebrou o aniversário de Gabi. "Mais um ano celebrando essa data ao seu lado. Só que dessa vez do outro lado do mundo, porque o BR ficou pequeno pra você, que é GIGANTE!!! Seja muito feliz minha irmã. VOCÊ É LUZ!! VIVA", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por POCAH (@pocah)

Pocah faz bronzeamento artificial

Há poucos dias, a cantora Pocah mostrou para os fãs que é adepta do bronzeamento artificial e surpreendeu ao aparecer com biquíni fininho enquanto estava na clínica de estética.

Nas imagens, Pocah ostentou sua boa forma ao aparecer dançando nos stories do Instagram. Ela mostrou o seu corpo de vários ângulos e destacou suas curvas deslumbrantes, além da barriga chapada.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!