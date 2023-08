Frank Aguiar celebra harmonização facial e novo corte de cabelo: 'Paguei minha promessa'

Após passar por transformação no visual durante o programa Fofocalizando, Frank Aguiar comemora o resultado nas redes sociais: 'Pele de menino'

O cantor Frank Aguiar só tem o que comemorar com o resultado de sua transformação no visual. Durante o programa Fofocalizando, no SBT, ele cortou o cabelo que usava comprido há três décadas e ainda exibiu o resultado de sua harmonização facial.

Logo depois da gravação, o artista comemorou o resultado da mudança em sua aparência e justificou a decisão de cortar o cabelo, que era sua marca registrada. “Agora eu estou exibido. Vocês pediram, eu respeitei. Trinta anos de cabelo comprido, paguei minha promessa. Novo ciclo. Estou bonito, parecendo com Brad Pitt e carinha de 33 anos”, brincou ele nos stories do Instagram.

Leia também:Frank Aguiar revela motivo da transformação no visual: 'Antes da pandemia'

Em outro momento, ele contou que a harmonização facial preencheu as ruguinhas que tinha ao redor dos olhos e também na região do bigode. “Pele de menino, bem cuidado. Cinquentão! Autoestima, amor próprio, se cuidar, boa alimentação, fazer exercícios, cuidar da mente”, disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fofocalizando (@fofocalizando)

Esposa de Frank Aguiar revela luta no hospital

A jovem Caroline Aguiar, que é a mulher do cantor Frank Aguiar, impressionou os seus seguidores nas redes sociais ao revelar que foi internada na UTI por causa de uma doença rara. Ela contou que foi diagnosticada com Síndrome de Stevens-Johnson, que é uma doença que queima a pele. Agora, já em recuperação e em casa, ela mostrou fotos de como ficou com a manchas em todo o seu corpo e emocionou ao falar sobre o que viveu.

“A Stevens-Johnson que eu tive é uma doença rara e grave. Ela queima o corpo. Eu achei que eu ia morrer, até fiz vídeo me despedindo. E Deus me deu mais uma oportunidade”, disse ela. Nesta segunda-feira, 3, Caroline fez aniversário e completou 31 anos de vida. Para celebrar a data, ela fez questão de agradecer pela sua recuperação e citou o apoio da família e do marido, Frank Aguiar, durante o período desafiador com a sua saúde.

"Volteiiiii 3.1 Primaveras. Filha de um Deus vivo, primeiro quero agradecer a papai do céu por está aqui de volta com vocês!!! Deus obrigada, obrigada por tudo! Sou o seu milagre e hoje estou comemorando 2 vidas. Agradecer a minha família, minha base… Ao meu marido, Frank Aguiar, que apesar de tudo nunca saiu do meu lado e somos um casal igual todos, temos altos e baixos", disse ela.

Logo depois, ela relembrou os desafios durante o período internada. "Detalhe minha boca estava toda ferida. Eu perdi 7 quilos e lembro que ela ficou 1 hora para introduzir a alimentação líquida. Eu não conseguia fazer coisas simples, como andar, comer doía muito, xixi nem se fala… mas sou filha de um Deus vivo e estou aqui hoje para contar para vocês! Deus Te amo! No meio de tanta dor tive o encontro mais lindo com Deus e isso vale tudo que passei", finalizou.