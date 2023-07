Mulher de Frank Aguiar exibe o corpo coberto de manchas: 'Grave'

Mulher de Frank Aguiar, Caroline Aguiar revela internação na UTI com doença rara e mostra as fotos do seu corpo coberto de manchas

A jovem Caroline Aguiar, que é a mulher do cantor Frank Aguiar, impressionou os seus seguidores nas redes sociais ao revelar que foi internada na UTI por causa de uma doença rara. Ela contou que foi diagnosticada com Síndrome de Stevens-Johnson, que é uma doença que queima a pele. Agora, já em recuperação e em casa, ela mostrou fotos de como ficou com a manchas em todo o seu corpo e emocionou ao falar sobre o que viveu.

“A Stevens-Johnson que eu tive é uma doença rara e grave. Ela queima o corpo. Eu achei que eu ia morrer, até fiz vídeo me despedindo. E Deus me deu mais uma oportunidade”, disse ela. Nesta segunda-feira, 3, Caroline fez aniversário e completou 31 anos de vida. Para celebrar a data, ela fez questão de agradecer pela sua recuperação e citou o apoio da família e do marido, Frank Aguiar, durante o período desafiador com a sua saúde.

"Volteiiiii 3.1 Primaveras. Filha de um Deus vivo, primeiro quero agradecer a papai do céu por está aqui de volta com vocês!!! Deus obrigada, obrigada por tudo! Sou o seu milagre e hoje estou comemorando 2 vidas. Agradecer a minha família, minha base… Ao meu marido, Frank Aguiar, que apesar de tudo nunca saiu do meu lado e somos um casal igual todos, temos altos e baixos", disse ela.

Logo depois, ela relembrou os desafios durante o período internada. "Detalhe minha boca estava toda ferida. Eu perdi 7 quilos e lembro que ela ficou 1 hora para introduzir a alimentação líquida. Eu não conseguia fazer coisas simples, como andar, comer doía muito, xixi nem se fala… mas sou filha de um Deus vivo e estou aqui hoje para contar para vocês! Deus Te amo! No meio de tanta dor tive o encontro mais lindo com Deus e isso vale tudo que passei", finalizou.

Frank Aguiar surgiu aos beijos com a esposa

O cantor Frank Aguiar (52) surpreendeu ao fazer uma rara aparição em um evento com a esposa, Caroline Aguiar (30). Os dois posaram para os fotógrafos que estavam na entrada da festa de aniversário da empresária Sylvia Design, em São Paulo, em fevereiro deste ano.

Discretos com a vida pessoal, os dois trocaram um beijo na frente das câmeras e posaram sorridentes. Eles estão casados desde 2018, quando oficializaram a união em uma cerimônia luxuosa com a presença de mais de 150 convidados.

