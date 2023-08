Flávia Alessandra radicaliza novamente e surpreende com novo visual

Pela segunda vez no mês, a apresentadora Flávia Alessandra decide mudar seu visual, surpreendendo seus fãs

Apenas cinco dias após fazer mudança no visual, a apresentadora Flávia Alessandra decidiu radicalizar ainda mais com seu cabelo. Nesta quinta-feira, 10, a esposa de Otaviano Costa compartilhou sua mais nova mudança com seus seguidores.

Através de seu Instagram, a gata mostrou o antes e depois de sua transformação. Flávia, que havia deixado as madeixas mais curtas na semana anterior, cortou ainda mais seu cabelo. Além disso, ela apareceu ainda mais loirassa, deixando o novo corte ainda mais estilo.

"Transformação número 389 com meu parceiro na vida Marcos Proençã. Mudar é incrível, né? Quem amou esse novo hair?", escreveu a apresentadora na legenda da publicação. No vídeo, ela aparece toda sorridente com o novo visual.

Nos comentários, não faltaram elogios para a novidade de Flávia."Quando eu acho que você atingiu o auge da beleza... você se supera!", escreveu o maridão, Otaviano Costa."Ficou ainda mais linda! Amei o corte e a cor do cabelo", disse admiradora. "Caraca, se você não é a oitava maravilha do mundo, é a primeira!", enalteceu outra. "Meu Deus, mulher. Não cansa de ser perfeita nunca?", disparou mais uma.

Confira a mudança de Flávia Alessandra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Giulia Costa revela detalhe da decoração do quarto em seu novo apartamento

A atriz Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, está morando sozinha no Rio de Janeiro há alguns meses. Ela comprou o seu apartamento e se mudou da casa da mãe recentemente. E no início do mês, ela revelou detalhes de um novo cômodo da casa.

Em suas redes sociais, Giulia mostrou um pouco mais sobre o seu novo quarto. O ambiente tem o clima mais clean e conta com uma parede relfeta de recordações. A gata fez uma montagem com vários quadros e itens simbólicos, como quadros com fotos do elenco de Friends e desenho da animação Lilo e Stitch, um olho grego e um apanhador de sonhos.

Antes disso, Giulia já tinha mostrado o hall de entrada do seu apartamento, que é pintado em tom de verde, e a área externa do apartamento, que conta até com ofurô.