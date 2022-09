Fernanda Paes Leme elege look curtinho para gravação: "Gata demais"

Atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme surgiu com um look curtinho para mais uma gravação do podcast 'Quem Pode, Pod'

Redação Publicado em 28/09/2022, às 11h37

Na última terça-feira, 27, a atriz Fernanda Paes Leme (39) dividiu com seus seguidores o seu look para a gravação de mais um episódio do Quem Pode, Pod, seu podcast com Giovanna Ewbank (36).

Através de seu perfil no Instagram, Fernanda Paes Leme compartilhou uma sequência de fotos mostrando sua produção especial.

Para a gravação do podcast, Fernanda Paes Leme apostou em um conjunto com saia, cropped e uma jaqueta, seguindo uma pegada romântica e 'esportista' ao mesmo tempo.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Fernanda Paes Leme aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da atriz: "Ah nãooo, perfeita", escreveu Maisa (21), seguida por um fã de Fernanda que elogiou: "Gata demais".

Veja o look de Fernanda Paes Leme:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme faz revelações em seu podcast

Comandando um podcast ao lado de Giovanna Ewbank, recentemente, Fernanda Paes Leme teve um segredo revelado pela convidada Angélica (48). Na ocasião, a loira contou que Fepa ficou com um cantor nos bastidores de seu casamento com Luciano Huck (50).

Também no podcast, o Quem Pode, Pod,Fernanda Paes Leme contou que teve uma briga com o diretor global Boninho (60). Segundo ela, o desentendimento aconteceu no passado e até lhe rendeu um block do marido de Ana Furtado (48) no Twitter.

“Curiosamente eu fui até chamada para o BBB 20. O Luciano Rabelo [diretor] me ligou e aí minha resposta para ele foi: 'rá rá rá'. Eu falei: sou fã do programa, não posso entrar. Foi muito louco. Fiquei um pouco tentada por um motivo, que... Eu e Boninho, a gente é meio brigado, né?”, declarou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!