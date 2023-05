Fazendo carão, Juliette chama atenção ao posar de biquíni em banheira com espuma: "Que mulher"

A ex-BBB Juliette Freire deixou os fãs babando ao postar uma sequência de fotos exibindo sua beleza e boa forma

Juliette Freire(33) elevou a temperatura das redes sociais na tarde deste sábado, 6, ao compartilhar uma sequência de cliques arrasadores.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a campeã do BBB 21 surge fazendo carão em uma banheira cheia de espuma. Com os fios presos e usando um biquíni azul com detalhes preto, a artista chamou a atenção ao ostentar sua barriga chapada e suas curvas impecáveis.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Mulher, quer me matar. Me beije", disse a cantora Pocah. "Perfeita", escreveu um seguidor. "Ela é a mais linda do mundo", afirmou outra. "Que mulher linda", falou uma fã. "Muito deusa", comentou uma admiradora.

Confira as fotos de Juliette de biquíni:

Juliette surge vestida de noiva

A cantora Juliette se surpreendeu na última terça-feira, 2, ao ver um vídeo em que aparece vestida de noiva por conta do uso de inteligência artificial. Os fãs da campeã do BBB 21 compartilharam o registro no Twitter.

Nas imagens, a paraibana surgiu usando um vestido branco toda produzida, com uma coroa brilhante, véu e aliança no dedo. "Juliette vai ser uma noiva tão linda", escreveu a seguidora ao postar o vídeo. Encantada, a ex-BBB repostou a publicação e comentou: "Quero casar agora kkkkkkk".

