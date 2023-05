Juliette surge vestida de noiva em vídeo e brinca: ''Quero casar agora''

Fãs de Juliette fazem vídeo com a cantora vestida de noiva e despertam o desejo da campeã do BBB 21 de se casar

Na terça-feira, 02, a cantora Juliette (32) se surpreendeu ao ver um vídeo em que aparece vestida de noiva por conta do uso de inteligência artificial.

Os fãs da campeã do BBB 21 compartilharam o registro no Twitter. Nas imagens, a paraibana surgiu usando um vestido branco toda produzida, com uma coroa brilhante, véu e aliança no dedo.

"Juliette vai ser uma noiva tão linda", escreveu a seguidora ao postar o vídeo. Encantada, Juliette disse ao repostar a publicação: "Quero casar agora kkkkkkk".

Os internautas, mais uma vez, não pouparam elogios à famosa. "Vai ser a noiva mais linda", "Meu Deus, que perfeição", "Maravilhosa", "Que linda", "Ela ficou a cara da Francine".

Confira Juliette de noiva:

Quero casar agora kkkkkkk https://t.co/jwx0af3xPQ — Juliette (@juliette) May 2, 2023

Juliette rebate críticas sobre a aparência e faz alerta

A cantora Juliette Freire causou comoção nas redes sociais na segunda-feira, 01. É que a campeã do BBB21 gravou alguns stories com o abdômen aparecendo e por conta disso recebeu diversas críticas sobre sua aparência. Indigada, a morena usou as redes sociais pra desabafar sobre os julgamentos em relação ao corpo.

Pelos stories, Juliette iniciou o desabafo explicando que a barriguinha ficou mais evidente nos vídeos já que ela estava se apoiando na pia. Além disso, a cantora revelou que tem flacidez na região por conta de seu processo de emagrecimento e fez um alerta grave: "A forma como os corpos são tratados na internet é doentia", disparou.

"Tenho estereótipo padrão, imagina que não tem", Juliette desabafou e relembrou celebridades que já receberam hate na web por conta da aparência: "Hoje falaram que Pocah estava muito magra, e ela é linda e maravilhosa como é. Falam de Virginia, que tem bebê de colo e a barriga sarada. Falam do peso de todo mundo (...) Em corpo você não dá opinião. Não precisa, não acrescenta", aconselhou.