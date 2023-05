Juliette Freire rebate críticas sobre aparência e faz alerta: ‘É doentia’

Campeã do BBB21 Juliette Freire faz desabafo nas redes sociais após receber críticas sobre seu corpo

A cantora Juliette Freire (33) causou comoção nas redes sociais nesta segunda-feira, 01. É que a campeã do BBB21 gravou alguns stories com o abdômen aparecendo e por conta disso recebeu diversas críticas sobre sua aparência. Indignada, a morena usou as redes sociais para desabafar sobre os julgamentos em relação ao corpo.

Pelos stories, Juliette iniciou o desabafo explicando que a barriguinha ficou mais evidente nos vídeos já que ela estava se apoiando na pia. Além disso, a cantora revelou que tem flacidez na região por conta de seu processo de emagrecimento e fez um alerta grave: "A forma como os corpos são tratados na internet é doentia", disparou sobre as críticas.

"Tenho estereótipo padrão, imagina que não tem", Juliette debafou e relembrou celebridades que já receberam hate na web por conta da aparência: "Hoje falaram que Pocah estava muito magra, e ela é linda e maravilhosa como é. Falam de Virginia, que tem bebê de colo e a barriga sarada. Falam do peso de todo mundo (...) Em corpo você não dá opinião. Não precisa, não acrescenta", aconselhou.

Para finalizar a sequência, a milionária deu um conselho para seus mais de 31 milhões de seguidores: "Se você tem amizade, intimidade com uma pessoa e está preocupado com a saúde dela, tudo bem, é normal, mas nãoo opinião estética. Falam que querem uma internet real, mas criticam e apontam. É contraditório", Juliette concluiu.

Juliette Freire rebate críticas sobre aparência - Reprodução/Instagram

Juliette Freire enche a campeã do BBB 23, Amanda, de elogios:

A campeã do BBB21 Juliette Freire abriu o coração ao falar sobre a médica Amanda Meirelles (32), que é a campeã do BBB 23, durante o programa Domingão com Huck, da Globo. Logo após rebater as críticas sobre a sua trajetória em sua edição do reality show, ela não poupou elogios à nova campeã do reality.