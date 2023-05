Fabiola Gadelha deixa pernões em evidência ao posar de microconjuntinho pink

Magérrima, Fabiola Gadelha exibe pernões invejáveis ao abusar de decote em microconjuntinho

BARBIE! A apresentadora Fabiola Gadelha (43) deixou os seguidores babando na última quarta-feira, 03, ao exibir uma série de cliques do look que usou durante uma gravação na área externa de sua mansão.

Magérrima, a jornalista posou para as lentes da câmera usando um conjunto all pink matador. O look consiste em uma minissaia que quase mostrou a intimidade da morena e um top super decotado, que destacou a sua boa forma, além de um blazer alongado e um belíssimo salto alto.

Dona de curvas exuberantes, Fabiola posou com um sorrisão no rosto ao exibir as coxas grossas, a cinturinha desenhada e, claro, o decote generoso."Rabo de arraia em ação!", escreveu ela na legenda da postagem, acompanhada pelas hashtags: #goiânia#jobdehoje#vem.

E é claro que os seguidores babaram muito na beleza da musa. Nos comentários, a comunicadora recebeu uma chuva de elogios. "Lindaaaaa!", escreveu um. "Simplesmente maravilhosa", suspirou outro.

Vale ressaltar que Fabiola Gadelha encantou os seguidores na última semana ao compartilhar um carrossel de fotos curtindo o dia ao lado da filha, Yarin (1), e do marido, Bruno Amaral (40).

VEJA A PUBLICAÇÃO DE FABIOLA GADELHA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiola Gadelha (@fabiolagadelhaoficial)

Com maiô combinando, Fabiola Gadelha curte o dia na piscina ao lado da filha

Fabiola Gadelha derreteu os internautas ao compartilhar novos cliques ao lado da herdeira. Nos cliques encantadores publicados no Instagram, mãe e filha surgem à beira da piscina combinando o look: um maiô verde com estampa da personagem Docinho, do desenho infantil 'As Meninas Superpoderosas'.

"E essa sequência das arraias super poderosas?", disse a artista ao publicar as imagens em que aparece sorridente e fazendo pose com Yarin. Os fãs amaram o registro, e encheram a postagem de elogios. "Estão lindas", disse um seguidor. "Que fofura, amei", comentou outra. "Perfeição é pouco", falou uma fã. "Lindas demais. Que Deus abençoe vocês", comentou mais uma.