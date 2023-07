Ex-Paquita Ana Paula Almeida perde 14 kg e impressiona com antes e depois

Ex-Paquita Ana Paula Almeida surpreende ao mostrar a mudança no seu corpo após emagrecer: 'Eu não tinha noção de como eu estava gordinha'

A ex-Paquita Ana Paula Almeida surpreendeu seus fãs ao mostrar a mudança em seu corpo após emagrecer 14 quilos após deixar o reality show A Grande Conquista. Ela contou que percebeu o quanto estava acima do peso e decidiu mudar a sua rotina.

Com isso, a estrela fez um detox turbo e se dedicou a mudar seus hábitos alimentares. Como resultado, ela perdeu peso e viu seu corpo ser transformado. Nas redes sociais, ela contou sobre a mudança estética e comparou fotos de antes e depois.

"Confesso que levei um choque ao ver meus vídeos e Fotos quando sai do reality. Eu não tinha noção de como eu estava gordinha. Isso não é problema. Porém, quando vi, minha autoestima caiu e me sentia feia e triste. Foi quando assim que cheguei no Rio, liguei pra ela que sempre me socorre quando preciso, minha consultora Fitness gata, Vanessa. E falei: Van me ajuda! Quero emagrecer pra a final! Ela indicou de cara o programa Detox Turbo, onde em 15 dias já consegui desinflamar e eliminar alguns quilos e logo após iniciei o programa fase 2", disse ela.

E completou: "E ao todo foram 14,300 quilos eliminados. Simmmmm! Eu Consegui! Olhem esse antes e depois. Seja a Sua GRANDE CONQUISTA."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Almeida (@anapaulaalmeida_oficial)

Única paquita negra aparece no documentário de Xuxa

Única paquita negra de Xuxa Meneghel, Natasha Pierce fez parte da equipe do programa da apresentadora nos Estados Unidos e participou do segundo episódio do documentário da rainha dos baixinhos no Globoplay, que foi lançado na noite desta quinta-feira, 20. Na entrevista, ela relembrou a emoção de entrar para a equipe de Xuxa e como percebeu a sua representatividade por ser parte do time.

"Só queria estar lá e dançar, cantar e me divertir com as crianças. Mas agora percebo o que eu representava. Recebo muitos comentários de pessoas no Instagram que dizem: ‘Nossa, você fez algo por mim. Você me emocionou. Porque, quando via você no programa, usando aquele figurino, com aquelas crianças, ao lado da maior estrela brasileira de todos os tempos, eu me sentia especial'", contou ela.

E completou: "Muitas jovens me disseram: ‘Você mudou a minha vida de verdade por estar naquele programa porque eu achava que não veria algo assim no meu país'".

Por fim, ela agradeceu Xuxa pela oportunidade. "Por me deixar ser essa pessoa, passar isso para frente e ser uma luz para outras pessoas da minha cor", afirmou.