Única paquita negra reaparece em documentário: 'Percebo o que eu representava'

Natasha Pierce, a única paquita negra de Xuxa, exalta sua representatividade na função: 'Ser uma luz para outras pessoas da minha cor'

Única paquita negra de Xuxa Meneghel, Natasha Pierce fez parte da equipe do programa da apresentadora nos Estados Unidos e participou do segundo episódio do documentário da rainha dos baixinhos no Globoplay, que foi lançado na noite desta quinta-feira, 20. Na entrevista, ela relembrou a emoção de entrar para a equipe de Xuxa e como percebeu a sua representatividade por ser parte do time.

"Só queria estar lá e dançar, cantar e me divertir com as crianças. Mas agora percebo o que eu representava. Recebo muitos comentários de pessoas no Instagram que dizem: ‘Nossa, você fez algo por mim. Você me emocionou. Porque, quando via você no programa, usando aquele figurino, com aquelas crianças, ao lado da maior estrela brasileira de todos os tempos, eu me sentia especial'", contou ela.

E completou: "Muitas jovens me disseram: ‘Você mudou a minha vida de verdade por estar naquele programa porque eu achava que não veria algo assim no meu país'".

Por fim, ela agradeceu Xuxa pela oportunidade. "Por me deixar ser essa pessoa, passar isso para frente e ser uma luz para outras pessoas da minha cor", afirmou.

Em outro trecho da entrevista, a própria Xuxa falou sobre a ausência de uma paquita negra no Brasil. "Não era a imagem que a Marlene [Mattos] queria. Ela mesmo falava: ‘Imagino uma loira na frente e oito ou quatro atrás’. Era o que ela queria e era ela quem mandava", declarou.

O que a única paquita negra de Xuxa faz hoje em dia?

Hoje em dia, Natasha Pierce, que foi a única paquita negra de Xuxa, é atriz e backing vocal nos Estados Unidos. Ela atuou nos filmes Como Se Fosse a Primeira Vez, de 2004, e em Fica Comigo, de 1999.

A jovem também é backing vocal de Ziggy Marley, que é filho de Bob Marley.