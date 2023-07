Ex-marido de Simaria impressiona ao surgir sem camisa: 'Balde que eu buscaria'

Sem camisa, ex-marido de Simaria impressiona ao exibir corpo sarado em fotos tiradas enquanto podia vir ao Brasil

O ex-marido de Simaria Mendes, Vicente Escrig, chamou a atenção ao relembrar fotos de uma viagem que fez no Brasil para Pirenópolis, em Goiás. Sem poder voltar ao país, segundo o jornalista Leo Dias, o empresário resgatou os cliques e impressionou.

Nos registros, o pai dos filhos da cantora apareceu sem camisa e curtindo uma cachoeira. De shortinhos, Vicente deixou suas pernas musculosas à mostra e também esbanjou sua barriga sarada no momento.

"Goiás eh BÃO demais", escreveu o empresário, que alega ter falido após a separação ao ter que pagar uma pensão de vários salários mínimos para os herdeiros.

Nos comentários da publicação, os seguidores ficaram admirados com físico do ex da artista. "O balde que eu buscaria sem vergonha nenhuma", brincaram. "Dessa água eu voltaria beber", falaram outros sobre o ex-esposo da famosa.

Recentemente, Vicente Escrig fez revelações polêmicas em entrevista a Leo Dias sobre a relação que teve com Simaria. O empresário escreveu um livro, no qual contou sua versão sobre o que vivenciou na família da ex e chocou ao falar que a ex-sogra xingava Simone Mendes.

Ex-marido de Simaria revela bastidores da relação com Simone: "Já foi muito pior"

Ex-marido de Simaria, o empresário espanhol Vicente Escrig se pronunciou pela primeira vez sobre o fim da dupla da ex-mulher com a irmã, Simone Mendes. Em entrevista ao Fofocalizando, ele disse que não foi surpreendido pela decisão.

"Não [me surpreendeu]. A gente [ele e Simone] não era super amigo porque elas tinham uma rivalidade muito grande, acontece entre muitos irmãos", declarou ele em conversa com Leo Dias. No bate-papo, ele também afirmou que a relação entre elas já foi ainda pior.

O empresário também não entende porque foi feito tanto "drama" em torno do fim da dupla. "Já foi muito pior o relacionamento (…) alguém morreu? Qual é o drama? São duas milionárias, que vão passar para a história do Brasil" , defendeu ele.

Ao final, o pai dos filhos de Simaria ainda disse que torce pelo sucesso da cantora. "Eu torço pra que ela continue fazendo sucesso", defendeu ele que deu a entrevista direto da Espanha, onde mora com sua família.

