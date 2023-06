Ex de Simaria faz revelação sobre babás da casa da cantora: 'Ninguém aguenta'

Segundo ex de Simaria, funcionários da mansão da cantora não ficavam nem 5 meses no trabalho

O ex-marido da cantora Simaria Mendes, Vicente Escrig, fez várias revelações durante uma entrevista concedida ao jornalista Leo Dias. O empresário, que alega ter falido, surpreendeu ao contar os bastidores da briga da ex-mulher com Simone Mendes e até revelou problemas da artista em sua própria mansão.

Durante o bate-papo com o jornalista, o espanhol comentou sobre a grande rotatividade de funcionários na casa da famosa. Segundo ele, os dois filhos que teve com Simaria, Giovanna e Pawel, cada hora têm uma babá, já que os contratados não durariam nem cinco meses no trabalho.

Leo Dias perguntou sobre a questão que ele colocou no processo sobre as babás dos filhos. "Não, não sou contra as babás, as babás facilitam muita a vida da gente, elas que tentaram trocar às vezes, não é meu modelo de vida ideal e principalmente agora meus filhos tem 7, 10 anos de vida, você acha que uma criança de 7 anos precisa de babá?", disse Vicente.

Em seguida, ele expôs que as pessoas contratadas para trabalhar na casa não duravam muito. "Quando eu tenho um monte de funcionário independente, economicamente, de uma pessoa você acha que essa roda de gente vai contradizendo a patroa? A pessoa chega achando que achou assim o trabalho da vida dela e uma das coisas que eu falo também, o rodízio de pessoa que tem lá em casa", comentou.

"Ninguém aguenta, tempo em casa, ninguém aguenta, se você ta bem não fica no trabalho?", continuou até que foi perguntado por Leo Dias se as pessoas saiam por conta da "patroa". "Você que diga, mas são meus filhos que estão expostos a cada cinco meses uma nova babá. Uma pessoa que tem dificuldade realmente de manter um tipo de relacionamento mesmo profissional", disse o espanhol.

Simaria Mendes e Vicente Escrig anunciaram a separação em 2022. Formado em História pela Universidade de Valência, ele conheceu a cantora após um bate-papo na rede social Orkut . Na época, a artista estava iniciando como vocalista da banda Forró do Miúdo.

Ex-marido de Simaria, o empresário espanhol Vicente Escrig se pronunciou pela primeira vez sobre o fim da dupla da ex-mulher com a irmã, Simone Mendes. Em entrevista ao Fofocalizando exibida na tarde desta quinta-feira (1), ele disse que não foi surpreendido pela decisão.

"Não [me surpreendeu]. A gente [ele e Simone] não era super amigo porque elas tinham uma rivalidade muito grande, acontece entre muitos irmãos", declarou ele em conversa com Leo Dias. No bate-papo, ele também afirmou que a relação entre elas já foi ainda pior.