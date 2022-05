Ex-BBB Kerline radicaliza e fica morena: ''Tava louca por essa transformação''

Antes loiríssima, a ex-BBB Kerline surpreendeu ao escurecer os fios e surgir totalmente diferente

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 08h19

A ex-BBB Kerline (30) está com um novo visual!

Nesta quarta-feira, 11, a influenciadora compartilhou um vídeo exibindo a transformação de seus cabelos e chocou com a mudança.

Antes loira, Kerline surpreendeu ao aparecer morena com os fio totalmente escurecidos. "A COR DA VEZ É ESSA", exibiu ela.

"Tava louca por essa transformação! Sempre pelas mãos do mago @joaquimferrazz. E aí, a morena tá aprovada?", pediu a opinião dos seguidores.

Nos comentários, os internautas logo revelaram se aprovaram a mudança radical. "Belíssima", admiraram. "Ela nunca erra", falaram outros.

Primeira eliminada do BBB 21, Kerline virou meme na época de sua participação ao ser comparada com personagens do filme As Branquelas.

Veja a transformação de Kerline: