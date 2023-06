Ex-BBB Ivy Moraes ostenta bumbum poderoso ao surgir com vestido justinho

Ivy Moraes, ex-participante do BBB 20, ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir seu look

A ex-BBB Ivy Moraesimpressionou os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 12, ao surgir usando um look arrasador. Em clima do Dia dos Namorados, ela apostou em um look vermelho e deixou os fãs impactados com sua beleza.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a ex-participante do BBB 20 apareceu usando um vestido justinho vermelho, deixando seu bumbum avantajado em destaque. A influenciadora digital completou a produção com uma rasteirinha branca.

"Vermelho porque esse dia pede ainda mais amor", afirmou ela na legenda da publicação, recebendo vários elogios de seus seguidores. "Que linda", disse uma fã. "Perfeita", escreveu outra. "Parece uma boneca de tão linda", falou uma terceira.

Vale lembrar que Ivy namora Nandinho Borges. Os dois chegaram a terminar o relacionamento no começo do ano, mas reataram pouco tempo depois. Em março, no aniversário do amado, ela postou uma foto romântica e se declarou.

"Dia de alegria, dia de celebrar a vida do 'mozi'. Você é um presente para todos nós. E eu peço a Deus nesse dia tão especial que te cubra de bênçãos, que você consiga realizar os seus sonhos e que todos os dias da sua vida você seja infinitamente feliz! Estarei sempre com você, nos dias bons, para comemorar e viver sempre o melhor da vida, e nos dias ruins, para te lembrar o quanto é forte e que tudo são fases e que elas vão passar. Te admiro e te amo muito, você é especial para mim!", escreveu.

Confira o look de Ivy Moraes:



Em abril, a ex-BBB Ivy Moraes completou 31 anos de vida e comemorou a data especial fazendo uma lista com as suas características. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou duas fotos em que aparece toda produzida segurando seu bolo de aniversário e falou sobre sua personalidade.

"Chegou o dia dessa Taurina teimosa e orgulhosa (às vezes). Seu hobby é dormir e comer. Seu lugar preferido sempre será o churrasquinho da esquina, se estiver tocando pagode então não há quem faça sair de lá. Dona de uma personalidade forte, porém fácil de lidar [...]. Gosta de um brilho, cores vibrantes, salto e uma bela maquiagem, mas o seu ponto fraco mesmo é a roupa simples de casa, cara lavada e pé no chão. O glamour até te encanta, mas a simplicidade sempre será a sua grande paixão! ", confessou.

"Intensa ao ponto de acreditar que a vida é um banquete que deve ser devorado com as mãos para se lambuzar e aproveitar cada momento! Ama a vida e procura sempre enxergar o lado bom de todas as coisas, dona de uma fé inabalável, alucinada pela sua família, afinal, nada é tão importante na vida dela quanto eles! Busca todos os dias ser uma pessoa melhor, às vezes ela consegue, às vezes não [...]. Prazer, essa sou eu, feliz e pronta para viver mais esse novo ciclo! Gratidão por mais um ano, meu amado Deus", finalizou.