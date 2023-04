Com microvestido transparente, ex-BBB Ivy Moraes comemora aniversário: "Gratidão"

Ivy Moraes, ex-participante do BBB 20, caprichou na produção para comemorar seu aniversário de 31 anos

A ex-BBB Ivy Moraescompletou 31 anos de vida nesta terça-feira, 25, e comemorou a data especial fazendo uma lista com as suas características.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou duas fotos em que aparece toda produzida com seu bolo de aniversário. Para celebrar o novo ciclo, ela surgiu usando um microvestido brilhante, transparente e decotado. A famosa ainda completou o look com botas de cano alto e salto fino.

Já na legenda, Ivy falou sobre sua personalidade. "Chegou o dia dessa Taurina teimosa e orgulhosa (às vezes). Seu hobby é dormir e comer. Seu lugar preferido sempre será o churrasquinho da esquina, se estiver tocando pagode então não há quem faça sair de lá. Dona de uma personalidade forte, porém fácil de lidar. Mas se querem um conselho, não pise no seu calo, ela é brava e algumas vezes imediatista, em contrapartida perdoa muito fácil e não sabe guardar rancor de ninguém. Indecisa quase sempre, mas quando se decide também não há quem faça voltar atrás", confessou.

"Gosta de um brilho, cores vibrantes, salto e uma bela maquiagem, mas o seu ponto fraco mesmo é a roupa simples de casa, cara lavada e pé no chão. O glamour até te encanta, mas a simplicidade sempre será a sua grande paixão! Intensa ao ponto de acreditar que a vida é um banquete que deve ser devorado com as mãos para se lambuzar e aproveitar cada momento! Ama a vida e procura sempre enxergar o lado bom de todas as coisas, dona de uma fé inabalável, alucinada pela sua família, afinal, nada é tão importante na vida dela quanto eles!", acrescentou.

E completou: "Busca todos os dias ser uma pessoa melhor, às vezes ela consegue, às vezes não, tem dias que se sente corajosa, tem dias que se sente frágil e indefesa, às vezes esbanja sorriso e simpatia, às vezes só o colo de mãe para curar a tristeza do seu coração, ela cai, mas levanta e tem o lema que o importante é nunca desistir! Prazer, essa sou eu, feliz e pronta para viver mais esse novo ciclo! Gratidão por mais um ano, meu amado Deus."

Confira as fotos de Ivy Moraes produzida para seu aniversário:

Carrão de luxo

Recentemente, Ivy celebrou uma grande conquista: a compra de um carrão de luxo. Ao compartilhar a novidade, a morena fez questão de evidenciar que a aquisição é fruto de muito trabalho duro. Nos registros, a ex-BBB posa ao lado do veículo, um Hyundai New Creta 2023, avaliado em aproximadamente R$120 mil.

"Mais um sonho realizado e eu venho aqui para exaltar o nome do meu senhor Jesus, por mais essa benção sobre a minha vida! [...] Não é emprestado, não é ganhado, é com o suor do meu trabalho… Eu me dou pela primeira vez um carro de presente, o carro que Deus plantou no meu coração o desejo de ter e eu venho sonhando com ele a algum tempo! Hoje chegou o dia de vir buscá-lo", disse ela.

