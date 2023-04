Ex-BBB Ivy Moraes compra carrão de luxo: “Suor do meu trabalho”

Participante do BBB20, ex-sister Ivy Moraes faz aquisição de luxo e celebra compra de carrão caríssimo

A influenciadora digital Ivy Moraes (30) tem muito o que comemorar nesta sexta-feira, 14! Em seu Instagram, a ex-BBB que participou da edição 20 do reality celebrou uma grande conquista: a compra de um carrão de luxo. Ao compartilhar a novidade, a morena fez questão de evidenciar que a aquisição é fruto de muito trabalho duro.

Nos registros, Ivy posa ao lado do veículo, um Hyundai New Creta 2023, avaliado em aproximadamente R$120 mil. Além do registro exibindo a nova conquista ainda na concessionária, a modelo também posou abraçadinha com o filho, Luiz Miguel, de apenas 6 anos, fruto do antigo relacionamento com o empresário Rogério Fernandes.

Na legenda da publicação, Ivy vibrou com a compra: "Mais um sonho realizado e eu venho aqui para exaltar o nome do meu senhor Jesus, por mais essa benção sobre a minha vida! A ele toda honra e toda glória, se não fosse pelo Senhor, nada disso seria possível! Sempre serei totalmente dependente de ti, meu amado Deus!", a ex-sister agradeceu.

“Não é emprestado, não é ganhado, é com o suor do meu trabalho… Eu me dou pela primeira vez um carro de presente, o carro que Deus plantou no meu coração o desejo de ter e eu venho sonhando com ele a algum tempo! Hoje chegou o dia de vir buscá-lo…” Ivy finalizou o texto dizendo que o carrão é seu presente de aniversário adiantado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ivy Moraes ღ (@ivymoraes)

Após reatar namoro, ex-BBB Ivy Moraes se declara para namorado:

Além de conquistar o carrão dos sonhos, a modelo Ivy Moraes está vivendo uma nova fase em seu relacionamento com Nandinho Borges e fez questão de se declarar para o amado em publicação nas redes sociais. Os dois anunciaram recentemente que reataram o namoro.