Após reatar namoro, ex-BBB Ivy Moraes se declara para namorado: “Tudo são fases!”

Após reatar romance, Ivy Moraes comemorou aniversário do namorado com linda declaração nas redes sociais

Apaixonada, a modelo Ivy Moraes (30) está vivendo uma nova fase de seu relacionamento com Nandinho Borges e fez questão de se declarar para o amado em publicação nas redes sociais. Os dois anunciaram recentemente que reataram o namoro após ficarem pouco mais de um mês separados.

A ex-BBB compartilhou em sua conta no Instagram, na última quinta-feira, 02, uma foto romântica ao lado do namorado para o parabenizar pelo seu aniversário.

“Dia de alegria, dia de celebrar a vida do 'mozi'. Você é um presente para todos nós. E eu peço a Deus nesse dia tão especial que te cubra de bênçãos, que você consiga realizar os seus sonhos e que todos os dias da sua vida você seja infinitamente feliz!", declarou ela na legenda da publicação.

"Estarei sempre com você, nos dias bons, para comemorar e viver sempre o melhor da vida, e nos dias ruins, para te lembrar o quanto é forte e que tudo são fases e que elas vão passar. Te admiro e te amo muito, você é especial para mim!", completou.

O namorado da beldade fez questão de marcar presença na publicação e logo disparou. “Obrigado, linda!", reagiu ele.

Nos comentários, os admiradores do casal celebraram o retorno da união dos pombinhos: “Que casal é esse Brasil? Lindos, lindos e lindos!", escreveu uma. "Voltaram?", perguntou outra. “Casal lindo”, elogiou uma terceira.

Vale ressaltar que em janeiro os dois deixaram de se seguir nas redes sociais e até apagaram as fotos em que estavam juntos.

