Ivy Moraes confirma término de namoro com Nandinho Borges após briga

Ex-BBB Ivy Moraes, no entanto, afirmou que ela e Nandinho Borges ainda estão conversando

A ex-BBB Ivy Moraes confirmou o que muitos internautas já esperavam: chegou ao fim seu relacionamento com Nandinho Borges. Os dois chegaram a participar do Power Couple Brasil, transmitido pela Record.

Fãs do casal já havia percebido que as coisas não iam bem, já que os dois haviam apagado as fotos juntos em seus perfis e deixado de se seguir. No entanto, o rompimento só foi confirmado nesta quarta-feira, 4.

Apesar de dizer à página Gossip do Dia que eles estavam seguindo caminhos diferentes após brigarem, a influenciadora não deixou as portas completamente fechadas, dizendo que os dois ainda "estão conversando e se acertando".

O casal está junto desde maio de 2021 e tem muitos admiradores. "Ah naoooo, são tão fofinhos juntosssssss", escreveu ma. "Eles são a junção de perfeição juntos, não pode ter fim", lamentou outra.

Alguns internautas ainda brincaram com a edição em que Ivy participou do BBB, dizendo que ela "devia estar ocupada votando no Babu".

Confira a declaração de Ivy Moraes: